Johnny Depp a ciblé Disney pour son renvoi de Pirates des Caraïbes

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard se poursuit et l’acteur s’est prononcé contre Disney après sa séparation de la saga Pirates des Caraïbes. C’est ce qu’il a dit !

© GettyJohnny Depp a visé Disney pour son renvoi de Pirates des Caraïbes.

Deux semaines se sont écoulées depuis Johnny Depp Oui Ambre Entendu Ils se sont rencontrés à nouveau devant le tribunal du comté de Fairfax pour entamer le procès pour les allégations croisées d’agression et de diffamation, où les parties réclament une somme d’argent millionnaire. Il y a encore un long processus à venir, mais dans les dernières heures de nouveaux témoignages de l’acteur ont été connus, où Il a parlé directement de son renvoi de Pirates des Caraïbes.

Après que Depp ait perdu son procès avec le journal Le soleil, Warner Bros. a pris la décision de le dissocier du rôle de Gellert Grindelwald dans la saga animaux fantastiquesPour ce que Disney a suivi les mêmes étapes en confirmant que Johnny ne reviendrait jamais en tant que capitaine Jack Sparrow dans la franchise. Récemment, la société a assuré que son licenciement était dû à un mauvais comportement sur le plateau et n’avait rien à voir avec ce procès, mais l’artiste a un autre point de vue.

+Johnny Depp a visé Disney

Depuis 2003, il y a eu cinq films mettant en vedette l’acteur en tant que personnage principal et il a récemment fait savoir au tribunal qu’il était très douloureux de perdre l’un des rôles les plus emblématiques qu’il ait joué : « C’était comme si quelqu’un me frappait à l’arrière de la tête avec une planche… Le capitaine Jack Sparrow était un personnage que j’ai construit à partir de zéro et c’est quelque chose que j’ai bien sûr mis beaucoup de moi-même dans le personnage et ayant également travaillé sur. ces films avec ces gens et en ajoutant beaucoup de moi-même, beaucoup de ma propre réécriture de dialogues, de scènes et de blagues « .

« Je n’ai pas vraiment compris comment, après cette longue relation et une relation assez réussie certainement pour Disney, j’étais soudainement coupable jusqu’à ce que mon innocence soit prouvée. », il a continué. Puis, il a dit qu’il espérait quelque chose de mieux pour la fin du personnage : « Une franchise ne peut durer qu’un temps et il y a un moyen de mettre fin à une franchise comme celle-là et je pensais que les personnages méritaient d’avoir leur fermeture, de terminer la franchise sur une très bonne note. J’avais prévu de continuer jusqu’à ce qu’il soit temps d’arrêter . ».

Enfin, il a précisé qu’il se sentait trahi par Disney : « Il y avait un sentiment très profond et distinctif d’avoir été trahi par les gens avec qui j’avais travaillé, les gens pour qui j’avais travaillé dur, les gens à qui j’avais donné un caractère qu’ils méprisaient au départ. ». Dans les derniers jours, Johnny Depp a complètement mis fin à sa relation avec Pirates des Caraïbes mentionnant qu’il ne reviendrait pas même pour 300 millions de dollars.

