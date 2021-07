John Wick TV Show The Continental obtient le livre d’Eli réalisateur Albert Hughes

Il semblerait que la série d’événements préquelle à John Wick a demandé au cinéaste Albert Hughes de réaliser deux épisodes de la série en trois parties pour Lionsgate et Starz. Le continental était initialement prévu comme une série dérivée complète du Mèche films quand il a été discuté en détail en avril, mais il a maintenant été réaménagé en un événement de trois nuits qui comportera des épisodes de 90 minutes, tous censés avoir un budget individuel de plus de 20 millions de dollars. Bien qu’il n’y ait pas d’apparition de Keanu Reeves dans la préquelle, il y a encore beaucoup à attendre pour les fans de la série.

Le spin-off est fixé quatre décennies avant John Wick films et se concentre sur une version plus jeune du personnage joué par Ian McShane dans la série de films, qui est en train de s’installer comme hôtelier avec le désir de donner aux tueurs à gages un endroit où trouver refuge dans le New York des années 1970. Bien que nous ayons vu ce qui se passe dans ledit hôtel à l’époque de John Wick, l’histoire de sa création a un potentiel intrigant.

le John Wick La franchise est l’une des plus grandes adresses IP de Lionsgate et pour une entreprise qui ne compte qu’une poignée de propriétés très riches à son nom, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi elle a l’intention de créer tout un univers basé sur le tueur à gages populaire de Keanu Reeve et le monde violent qu’il habite. Les trois premiers films, qui sont devenus populaires principalement grâce au bouche à oreille, ont rapporté plus de 600 millions de dollars à eux deux, avec John Wick 4 arrivant en mai 2022, et un cinquième film prêt à partir immédiatement après.

On ne sait pas quand la nouvelle série sera diffusée par rapport aux suites du film, mais elle pourrait être utilisée pour combler l’écart entre le quatrième et le cinquième films, ce dernier n’arrivant évidemment pas avant un certain temps. De nombreux membres de l’équipe créative du film font partie de la série, y compris le scénariste Derek Kolstad et le réalisateur Chad Stahelski qui produisent après avoir été initialement prévus pour réaliser une série complète. Hughes dirigera les premier et troisième volets, mais on ne sait pas encore qui prendra la barre de la pièce centrale.

Albert Hugues, le frère d’Allen Hughes avec qui il a co-réalisé Société Menace II et Présidents morts, étaient responsables de certaines pièces vraiment emblématiques des drames urbains des années 90 et étaient considérés comme les réalisateurs noirs les plus en vue de l’époque. Malgré leur succès commun, ils ont finalement commencé à travailler sur des projets séparés, les efforts plus récents d’Albert Hughes travaillant sur un épisode de la série Western d’Ethan Hawke, Le bon Dieu oiseau, et l’ensemble préhistorique Alpha, qui ont tous deux été bien accueillis par la critique.

Lorsque le président de Lionsgate, Kevin Beggs, a discuté de la série avec Deadline en avril, il a expliqué le bref discours de l’émission, en disant « … un New York en ruine dans les années 1970 avec une grève des ordures qui a empilé des sacs d’ordures au troisième étage de la plupart des brownstones, la mafia s’immisçant dans cette entreprise, c’est pourquoi dans Les Sopranos il est dans le secteur de l’assainissement, et d’autres choses qui sont vraiment réelles comme toile de fond intéressante pour explorer les origines de The Continental… »

En attendant plus de détails sur le casting et la progression de la série, nous savons que nous reverrons Keanu Reeves en tant que Mèche lors de sa quatrième sortie le 27 mai 2022. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Le Continental, John Wick