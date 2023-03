John Wick jouera un rôle majeur dans Ballerina Spinoff, révèle l’écrivain

Le co-scénariste derrière le prochain John Wick retombées, Ballerine, a révélé que l’assassin imparable de Keanu Reeves jouera un rôle majeur qui est bien plus qu’un « caméo en une seule pièce ». S’adressant à Collider, l’écrivain Shay Hatten a donné un aperçu du rôle de Wick dans Ballerine et pourquoi les événements du spin-off se dérouleront entre John Wick : Chapitre 3 – Parabellum et le récent don au box-office John Wick: Chapitre 4.





«Nous l’avons fait participer pendant une bonne partie. C’est un vrai personnage, et ce n’est pas juste une sorte de camée en une seule pièce. Il a… Eh bien, je ne devrais pas en dire trop, mais il est dans le film d’une manière qui, je pense, va vraiment exciter les gens. Et c’était cool parce que c’était vraiment … la seule raison pour laquelle nous l’avons fixé entre trois et quatre était parce qu’il avait l’impression qu’il y avait une sorte de fenêtre de temps cool pour John là-bas, car à la fin du troisième film, il a été tiré du toit. Il est vraiment en quelque sorte battu, puis il récupère dans le sous-sol du Bowery King.

Discutant plus en détail des retombées, Hatten a révélé que Ballerine agira en grande partie comme une préquelle à John Wick: Chapitre 4ainsi que de présenter au public le compagnon d’Ana de Armas, assassin en quête de vengeance.

« Et au moment où le quatrième film commence, il est guéri. Il est d’un autre côté du monde. Et on s’est juste dit : « D’accord, comment est-il allé du point A au point B ? Que s’est-il passé dans ce petit laps de temps ? » Cela semblait donc être une manière vraiment naturelle de l’intégrer et de le faire interagir avec l’histoire de cet autre personnage pendant cette fenêtre. Je pense donc que cela remplit une sorte de pièce de puzzle manquante que les gens trouveront intéressante, espérons-le.





Ana de Armas a taquiné une bataille majeure entre elle et John Wick

Sortie des artistes unis / Universal Pictures

Réalisé par Len Wiseman d’après un scénario de Shay Hatten et Emerald Fennell, Ballerine met en vedette Ana de Armas dans le rôle de Rooney, une ballerine-assassin (que l’on peut voir en train de donner un récital de danse pendant John Wick : Chapitre 3 – Parabellum) qui se lance dans une quête de vengeance contre les personnes qui ont assassiné sa famille. Comme l’explique Hatten…

« La ballerine commence par présenter un personnage qui a en quelque sorte suivi la même formation que John à l’académie de ballet… mais elle finit par aller dans un tout nouveau coin du monde et dans un nouveau type de communauté isolée qui ne ressemble vraiment à rien nous avons vu dans ces précédents films de John Wick.

De Armas elle-même a également taquiné le rôle de John Wick dans la procédure, révélant que son personnage et celui de Reeves s’affronteront pendant Ballerine. « Je me plains, j’ai mal, j’ai des ecchymoses. Bond a mis quinze minutes. C’est tout un film, un autre niveau », a déclaré l’actrice. « Mais l’autre jour, Keanu et moi répétions notre cascade très difficile. scène, et cet homme est juste en train de rouler et de me lancer et de faire des cascades folles. Et je suis comme – je ne peux plus me plaindre. Parce qu’il le fait! Il est vraiment le meilleur.

Ballerine n’a pas encore de date de sortie, mais devrait sortir au cours de l’été 2024. Quant à Baba Yaga, John Wick: Chapitre 4 en attendant est maintenant dans les salles.