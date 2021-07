John Wick 4 : tous les détails du prochain film de la saga

John mèche Il est devenu l’une des sagas d’action les plus emblématiques de ces dernières années, avec l’ingrédient qu’il met en vedette Keanu préfet, peut-être l’acteur le plus aimé d’Hollywood ces dernières années pour ses gestes nobles derrière les caméras. Ils préparent actuellement le quatrième film de la franchise et ici, nous allons vous dire ce qui est connu jusqu’à présent.

Le troisième opus est arrivé en 2019, captivant à nouveau les téléspectateurs avec un montant brut de 326 millions de dollars dans le monde, avec un budget de 75 millions. La nouvelle suite était attendue en 2021, mais la pandémie de coronavirus a forcé la production à changer de plan et ils ont dû changer à la fois la date du tournage, qui a déjà commencé, et la date de la première.

+ De quoi parlera John Wick 4 ?

La fin de « Parabelle », comme la troisième bande s’appelait, Cela s’est terminé avec la fuite de John, une fois de plus, et son interdiction de l’hôtel The Continental, après avoir découvert que Winston l’avait trahi.. Nous le verrons se battre pour sa vie et rencontrer les quelques personnes au monde en qui il peut avoir confiance, pour revenir à une vie normale comme celle qu’il menait.

+ Quel sera le casting ?

En plus de Keanu préfet comme John Wick, à la tête du casting, devrait revenir Ian McShane (Winston), Laurence Fishburne (Roi Bowery) et Halle Berry (Sofia). Il a également été annoncé qu’ils rejoindraient le casting. Bill Skarsgard, Hiroyiki Sanada, Shamier Anderson et Donnie Yen, dans des rôles encore inconnus, on ne sait donc pas s’ils seront amis ou ennemis du protagoniste.







+ Quand est-ce que John Wick 4 est sorti ?

Le plan initial était de le publier en mai 2021, mais en raison de Covid-19, la date de sortie a été reportée pour le 27 mai 2022. Nous verrons John mèche dans différents endroits, comme la France, l’Allemagne, le Japon et les États-Unis, même si ce ne sera pas le dernier, car un cinquième film est confirmé. Nous avons de l’action pendant un certain temps.