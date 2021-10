John Wick 4 jette Keanu Reeves dans le trafic avec de nouveaux personnages, des accidents de voiture et des combats fous

John Wick lui-même, Keanu Reeves, a fourni une mise à jour extrêmement prometteuse sur le quatrième film à venir, le précieux acteur révélant qu’ils « y vont ». Les John Wick la franchise est devenue célèbre pour ses séquences d’action intenses et inventives, et selon Reeves, John Wick 4 n’ouvrira pas seulement le monde, il accélérera également l’action vers de nouveaux sommets vertigineux.

« Ils sont amusants. Ils sont intenses. Nous y allons. Il y a de l’action John Wick vraiment incroyable et de nouveaux personnages et ça a été vraiment amusant de jouer à nouveau le rôle et de raconter cette histoire. Vous savez, il y a de nouveaux personnages et nous ouvrons le monde. En ce moment, nous tournons simplement cette scène de combat fou au milieu de la circulation. Il y a donc des accidents de voiture, des fusillades. «

Keanu Reeves a dû faire face à toutes sortes de folie dans la poursuite de la vengeance en tant qu’assassin titulaire, de tuer des gens en conduisant une moto à utiliser des livres et des chevaux comme armes, mais il semble que John Wick 4 est plus que prêt à relever son lot de défis. Une scène de combat au milieu de la circulation semble être la situation parfaite pour M. Wick et devrait donner lieu au genre de séquence d’action unique pour laquelle la franchise est connue.

L’acteur discute également de l’ouverture du monde mystérieux de John Wick toujours plus loin, introduisant de nouveaux personnages qui seront sans aucun doute un mélange entre complices et méchants. L’un de ces nouveaux personnages devrait être interprété par la superstar des arts martiaux Donnie Yen, qui jouerait le rôle d’un vieil ami du super assassin de Keanu Reeves, John Wick, qui partage sa même histoire et bon nombre des mêmes ennemis.

Yen a récemment discuté du travail sur le John Wick suite, et a fait l’éloge de la star principale Keanu Reeves et du réalisateur de retour Chad Stahelski. « Je dois saisir cette occasion pour (exprimer) ma plus grande appréciation pour Chad (Stahelski) et Keanu (Reeves). Ce sont juste des hommes adorables, messieurs, ils ont un grand cœur », a déclaré Yen. « Keanu a une bonne âme, un homme bon. Chad est aussi un homme très bien, très bien informé. Les gens pensent de lui comme un gars d’action brillant, il n’est pas (juste ça), il comprend les films. C’est un bibliothécaire de cinéma, il sait ce qui se passe. J’ai le meilleur temps à travailler avec eux dans ce film, (plus) que n’importe lequel de mes précédents films hollywoodiens, alors je voulais exprimer ma gratitude. «

On ne sait presque rien de l’intrigue de John Wick 4, mais le dernier public a vu le tueur à gages qu’il était laissé à lui-même, ayant été déclaré excommunié à la suite des violents événements de 2017 John Wick : Chapitre 2. Maintenant, avec une grosse prime mise sur sa tête, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum voit Wick chercher de l’aide pour se sauver des assassins impitoyables et des chasseurs de primes. Le film se termine lorsque Wick se fait tirer dessus par son ami Winston avant de tomber du toit du Continental. Dans la scène finale, , avec le couple déterminé à mener le combat directement à la table haute.

John Wick 4 mettra en vedette Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada, Clancy Brown et Ian McShane aux côtés de Keanu Reeves et Donnie Yen, et devrait sortir le 27 mai 2022 par Lionsgate. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’aujourd’hui.

