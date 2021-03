John Wick 4: Auteur contre son gré, le tournage va bientôt commencer à Berlin

Vers la série d’action à succès et populaire John Wick Avec Keanu Reeves, une quatrième partie a été annoncée il y a quelque temps, en plus d’une série télévisée associée et plus encore. Aujourd’hui, le créateur et auteur de « John Wick », Derek Kolstad, livre au magazine américain Collisionneur une brève mise à jour sur l’état de la production et surprend immédiatement les fans avec des nouvelles inattendues.

L’auteur de John Wick, Derek Kolstad, n’est plus dans les parties 4 et 5

Parce que comme on le sait maintenant officiellement grâce à l’interview Derek Kolstad n’est plus impliqué dans « John Wick 4 ». Alors qu’il a développé la série avec le réalisateur Chad Stahelski et a écrit les scripts des trois films, il ne fait plus partie de l’équipe pour les parties 4 et 5 – contre son gré. Il explique pourquoi c’est le cas comme suit:

«Non, ce n’était pas ma décision. Si vous regardez le côté contractuel de ces choses, sur le troisième film, j’ai partagé le crédit de l’auteur avec certaines personnes. Ils n’ont pas eu à se rabattre sur moi – et ils ne l’ont plus. À un moment donné, le studio vous dira que votre travail est terminé et vous lui direz au revoir. Je suis toujours ami avec Chad Stahelski et David Leitch. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’ai hâte de le voir. «

Plus récemment, Mike Finch (« American Assassin ») a été nommé nouveau scénariste du film, mais d’autres scénaristes ont déjà travaillé sur le scénario de « John Wick 4 », selon Collider et Kolstad. Derek Kolstad est toujours au Série télévisée « The Continental » en tant que spin-off de la série impliqué. Kolstad promet qu’il y aura bientôt quelques grandes annonces à ce sujet.

À propos, l’auteur Kolstad était le dernier de la série Marvel avec deux scripts Le faucon et le soldat de l’hiver impliqué que maintenant sur Disney + a commencé. Il travaille également actuellement sur les modèles du long métrage Cause juste, Splinter Cell et une Tueur à gages-Séries.

Le tournage va bientôt commencer à Berlin et Paris

Pendant ce temps, le magazine a appris de sources de production internes que le tournage de « John Wick 4 » est toujours dans celui-ci L’été à Berlin et à Paris devrait commencer. En conséquence, les métropoles européennes sont arènes centrales le centre du film. Ensuite, ça passe à Japon et retour à La ville de New York aux États-Unis, où les prédécesseurs jouent déjà. Donc ce sera aussi dans le nouveau Film de plus en plus internationalen ce qui concerne l’histoire. Mais peu de choses ont encore été révélées à ce sujet. La troisième partie a déjà joué dans des endroits en Italie et au Maroc.

Ce qui est nouveau, cependant, c’est que – comme prévu à l’origine – John Wick 5 ne tourne pas en même temps. En fait, les deux films devraient probablement être tournés en un seul morceau pour des raisons de temps et de coût. Maintenant, en raison de la situation actuelle avec la pandémie corona, la décision a été prise contre elle et, comme auparavant, prévoit de produire un film après l’autre.

En plus de Keanu Reeves, il y en a aussi un dans les rôles principaux Au revoir à Ian McShane. Malheureusement, plus de détails sur l’histoire et le casting ne sont pas encore connus. Il existe déjà une date de sortie pour cela: John Wick 4 sort en salles le 27 mai 2022 – proche de la sortie en salles de Matrice 4 avec Keanu Reeves.