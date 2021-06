« John Wick 4 » annonce officiellement le début de la production

« John Wick Chapter 4 » a enfin une nouvelle mise à jour qui enthousiasmera les fans de la franchise, puisque Lionsgate a annoncé que le film a officiellement commencé le tournage, publiant un nouveau message pour la presse où un regard sur le logo officiel du ruban.

Le retour de John Wick sur grand écran sera sans aucun doute un retour agréablement accueilli par les fans de la franchise, qui souligneront bientôt qu’il s’agit de l’un des événements les plus glorieux que l’acteur Keanu Reeves ait pu affronter à ce stade de sa carrière, le positionnement redevenir l’une des grandes icônes de l’action d’aujourd’hui.

« John Wick: Chapter 4 » avait initialement une date de sortie prévue pour mai 2021, la date approximative d’une autre production très attendue avec Keanu Reeves: « The Matrix 4 ». Ce « double long métrage » avec Reeves a été interrompu par la pandémie de Covid-19, car les deux productions ont été retardées entre-temps.

Actuellement, le nouvel opus de John Wick a une date de sortie estimée au 27 mai 2022, une date de sortie semble de plus en plus proche, surtout si l’on considère l’arrivée de nouveaux éléments au film comme Hiroyuki Sanada de « Mortal Kombat », Bill Skarsgard, connu pour son rôle de Pennywise dans « It », Shamier Anderson, la chanteuse pop Rina Sawayama et la star des arts martiaux Donnie Yen.

« John Wick: Chapter 4 » présente également un grand changement car il s’agit du premier volet sans la participation du scénariste Derek Kolstad, reconnu comme le créateur de la franchise et qui a écrit chacun des volets avant celui-ci. Cependant, son absence n’empêche pas Chad Stahelski et David Leitch de revenir en tant que réalisateurs du film.

Bien que tout semble indiquer qu’il s’agit d’une séparation entre lui et le studio, Derek Kolstad, souligne qu’il est toujours proche des deux réalisateurs, exprimant son enthousiasme de voir ce qu’ils vont faire avec John Wick de la même manière que le reste de les fans de la saga.