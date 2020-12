John Wall s’exprime sur la situation de James Harden

Il y a eu beaucoup de drames autour des Houston Rockets ces derniers temps.

Les actions récentes de James Harden ont fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps, d’autant plus qu’elles font suite à un échange qui a envoyé Russell Westbrook aux Wizards de Washington en échange de John Wall. Alors qu’il était dit que Harden voulait Wall sur Westbrook, la superstar des Rockets a esquivé sa propre équipe alors qu’il décidait de sauter la journée des médias et la première séance d’entraînement de l’équipe. En fait, Harden a été vu en train de faire la fête avec Lil Baby, tout en offrant un message IG cryptique. Au cours de la journée des médias, le meneur des Rockets, John Wall, a été interrogé sur l’absence de Harden et si cela avait un effet négatif sur l’équipe. Comme l’a noté Wall, il croit fermement que Harden est attaché à l’organisation Rockets et qu’il a même eu une conversation avec la star des Rockets, notant que c’était productif. Des rumeurs ont tourbillonné sur le mécontentement de Harden avec les Rockets et ces dernières singeries ajoutent certainement de l’essence à un incendie déjà croissant. La saison commençant dans environ 15 jours, les Rockets pourraient avoir un réel problème entre les mains, surtout si Harden retarde le processus de retour dans l’équipe. Restez à l’affût des mises à jour sur cette situation car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Peter Joneleit / Icon Sportswire via