John Mulaney a été enquêté par les services secrets sur une blague de monologue SNL

John Mulaney dit qu’il a fait l’objet d’une enquête par les services secrets après l’un de ses Saturday Night Live blagues de monologue. Le comédien a eu des réactions négatives sur une blague électorale en octobre où il a déclaré qu’il s’agissait d’un « concours d’hommes âgés » et a soutenu que peu importe qui a fini par gagner, « rien ne changera grand-chose aux États-Unis ». Cette blague particulière a mis le comédien dans de l’eau chaude publique, mais ce n’était pas le SNL blague qui l’a mis sur une liste des services secrets cette année.

John Mulaney a hébergé Saturday Night Live deux fois cette année, et c’est une blague qu’il a racontée lors de l’émission en février qui a attiré l’attention du gouvernement des États-Unis. Mulaney a fait une blague sur la façon dont Jules César est devenu un « maniaque puissant » et a noté qu’il avait été poignardé à mort par des sénateurs. Le comédien a alors dit: « Ce serait une chose intéressante si nous ramenions ça maintenant! » Dans une nouvelle interview avec Jimmy Kimmel, Mulaney a révélé que les services secrets se sont assis avec lui sur cette blague particulière, même s’il n’a pas mentionné un candidat politique spécifique.

John Mulaney a été pris au dépourvu par l’enquête des services secrets. «Je suppose qu’ils ont ouvert un dossier sur moi à cause de la blague, et je dois dire: Suis-je content qu’il y ait un dossier ouvert sur moi? Absolument. Est-ce que j’ai apprécié ça sur le moment? Pas tellement», dit-il. L’agent interviewant Mulaney « comprenait que la blague n’avait rien à voir avec Donald Trump », a expliqué Mulaney, ajoutant qu’il était clair pour l’agent qu’il ne constituait pas une menace réelle. On a demandé à la bande dessinée s’il avait des diatribes ou des «manifestes» sur Trump en ligne, a révélé Mulaney. « J’ai dit: ‘Non. J’ai de mauvaises habitudes d’écriture. Je ne pourrais jamais rédiger un manifeste … J’ai été autorisé par les services secrets – on m’a dit. »

L’agent des services secrets qui a interviewé John Mulaney était « gentil » et n’a jamais vraiment pensé qu’il y avait une sorte de menace. « En termes d’évaluation des risques, personne qui m’a jamais regardé n’a pensé que je m’étais inscrit au-dessus d’un 1 », a plaisanté Mulaney. Mulaney a maintenant rejoint George Lopez et Kathy Griffin en tant que comédiens qui ont rencontré les services secrets pour des blagues. Mulaney pourrait réfléchir à deux fois à ses blagues qu’il raconte à des millions de personnes à la télévision en direct à partir de maintenant.

John Mulaney a également parlé à Jimmy Kimmel de la possibilité de participer à un concert d’écriture sur Late Night avec Seth Meyers. Il a expliqué que la quarantaine commençait à le rendre fou et qu’il avait besoin de quelque chose à faire. Le psychiatre du comédien lui a dit: «Sans structure externe, je n’ai aucune confiance en toi pour que tu prospères», alors il a pris le poste d’écriture. Vous pouvez consulter l’interview de John Mulaney ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Jimmy Kimmel Live.

Sujets: Saturday Night Live