John Lennon 40 ans après sa mort: les dernières heures du Beatle déchu | 45S

« Nous voulons savoir à nos yeux que les temps difficiles sont passés »Yoko Ono a dit et avait tort.

À 23 h 00, le 8 décembre 1980, un fou nommé Mark David Chapman, qui avait demandé à John un autographe quelques heures plus tôt, lui a tiré sept fois dans le dos. Là, tout s’est terminé.

Alors que l’horloge tourne, chaque minute reconstruit et revit les scènes de ce jour où John Lennon est mort. Aujourd’hui ils sont accomplis 40 ans de la mort de l’un des esprits les plus créatifs de tous les temps et en 45S nous reconstruirons les dernières heures de la vie du Beatle tombé.

8 décembre 1980 / New York, USA

7 h 30

Cela semble être une journée ordinaire. John se lève dans le bâtiment de New York Dakota de la 72e rue à Manhattan, où il vit. Une interview, une séance photo et le retour pour enregistrer de nouveaux singles avec sa femme Joko Ono; ils font partie du plan de la journée.

John Lennon et Yoko Ono à l’avant du bâtiment Dakota, où ils vivaient en 1980.

09H00

John et Yoko quittent le Dakota pour le petit déjeuner au Café Fortuna. De plus, il se coupe les cheveux pour la séance photo qu’il a programmée avec le photographe Annie Leibovitz pour le magazine Pierre roulante.

11H00

Il est temps pour la session. Il parle à Leibovitz de ses idées pour la couverture du magazine et lui dit qu’il veut sortir nu en serrant Yoko dans ses bras. Malgré le fait que Yoko n’était pas très populaire et que personne ne voulait d’elle en couverture du magazine, le photographe est d’accord. Ce seraient les dernières images que le Beatle pourrait poser.

Lennon et Yoko lors de leur dernière séance photo pour Rolling Stone.

13H00

Dave Sholin, DJ et producteur radio fait une dernière interview avec Lennon où ce dernier déclare: « Soit nous allons vivre, soit nous allons mourir, je considère que mon travail n’est pas terminé tant que je ne suis pas mort et enterré, et j’espère que c’est dans longtemps ».

17H00

Un fan devant le Dakota demande à Lennon de signer un autographe sur son vinyle Double fantaisie. Le musicien lui dit: «John Lennon 1980 …», demande ensuite: «C’est tout ce que tu veux? Il le regarde droit, mais Chapman ne répond pas. Le fan suspect et Lennon sont photographiés à ce moment par Paul Goresh, un photographe amateur à qui Chapman raconte: « Prends une photo avec lui, ce sera historique. »

Lennon se dirige vers le studio La fabrique de disques pour polir les derniers détails de la chanson « Marcher sur de la glace mince ». Là il rencontre David Geffen, qui lui dit que «Double Fantasy» est devenu un «disque d’or». Ils restent en place jusqu’aux petites heures de la nuit. Il quitte le bureau avec la promesse de revenir le lendemain. Lennon sort avec un sourire.

John Lennon est photographié avec son fan Mark Chapman.

22h35

John Lennon fait sa dernière promenade en limousine vers le Dakota.

22h50

Le couple arrive au bâtiment une heure et 10 minutes avant minuit. En raison d’une voiture bloquant l’entrée, la limousine n’entre pas dans le bâtiment. Yoko et John sortent de la voiture, il a un magnétophone et des cassettes en main. Dans le hall du Dakota une voix chuchote «M. Lennon? C’est Chapman, qui sort une arme. Lorsque John se retourne, cinq coups de feu sont tirés. Le son est assourdissant et la scène s’assombrit.

Deux coups de feu ont touché John dans le dos, deux à l’épaule et le cinquième échoue. Lennon titube et tombe en disant: « Ils m’ont tiré dessus ». L’agent de sécurité Jay Histings déclenche l’alarme et appelle la police. Yoko court pour aider son mari; est sous le choc.

Chapman se tait, lâche le pistolet. Il n’a pas l’intention de fuir. Il enlève son manteau et son chapeau; le concierge lui donne un coup de pied et dit: «Vous réalisez ce que vous avez fait?. Chapman répond: « Oui, je viens de tirer sur John Lennon. »

Mark Chapman, 25 ans, devient le tueur de John Lennon.

Puis le meurtrier change son arme Calibre 38 pour un livre, s’assoit sur un banc voisin et commence à lire. Le volume que vous tenez entre vos mains est Le receveur dans le seiglepar JD Salinger. Concentré sur sa lecture, il n’en lève pas les yeux tant qu’il n’est pas arrêté par la police. Le lecteur têtu et le meurtrier est, Mark David Chapman, un musicien de 25 ans.

Mark Chapman et le livre qu’il portait au moment du meurtre.

22h52

Les sirènes se déclenchent et John est transporté au centre hospitalier St. Luke’s-Roosevelt à l’arrière d’une voiture de patrouille.

23 h 15

Après 20 minutes d’efforts et sept médecins essayant de le faire revivre aux urgences, John est déclaré mort pour avoir perdu plus de 80% de votre sang. Le docteur Stéphan Lynn certifie son décès et, dans son rapport, décrit la cause du décès: «De multiples blessures à l’épaule et à la poitrine gauches; poumon gauche et artère sous-clavière gauche; hémorragie externe et interne. Choc « . Yoko explose dans la folie et nie la mort.

New York, 14 décembre.

«Un demi-million de personnes se sont rassemblées aujourd’hui, dimanche, à Central Park à New York. C’est la plus grande concentration humaine qui a été vue depuis le festival de Woodstock, et c’est pour rendre hommage à l’un des plus grands esprits créatifs de tous les temps. Assassiné, précisément devant le parc de New York, dans le hall de sa maison. A midi, 10 minutes de silence ont été observées, ici et dans le monde, selon la demande de son épouse Yoko Ono, et l’émotion pour la mémoire du grand musicien et pour le symbolisme de sa mort comme la fin du rêve de une génération. Ni les rois ni les chefs d’État n’ont jamais réalisé ce que l’ancien Beatle a accompli aujourd’hui », a-t-il déclaré. Jordi Sierra I Fabra, qui a écrit un roman sur Lennon.

Texte de Vanessa Sandoval

Commémoration à la mémoire de John Lennon à Central Park à New York.

(Photo par AGIP / RDA / Getty Images)