John Legend et Keith Urban interprètent « Imagine » lors de la cérémonie d’ouverture de Tokyo

La chanson classique de John Lennon et Yoko Ono « Imagine » a été interprétée par un groupe d’artistes internationaux lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Le premier couplet de la chanson a été interprété au stade olympique par le Suginami Junior Chorus de Tokyo tandis qu’une réplique de la terre, composée de plus de 1 800 drones, tournait dans le ciel au-dessus de sa tête. Après que les enfants aient joué, la cérémonie a pivoté pour présenter des performances vidéo préenregistrées.

Chaque célébrité représentait un continent différent : John Legend représentait les Amériques et Keith Urban représentait son pays d’origine, l’Australie.

Le chanteur espagnol Alejandro Sanz représentait l’Europe, tandis que la star afropop Angélique Kidjo représentait l’Afrique.

« Imagine » a été joué lors de plusieurs cérémonies d’ouverture olympique dans le passé, plus récemment aux Jeux d’hiver de 2018 à PyeongChang, en Corée du Sud. Il a également été joué aux Jeux de Londres 2012, Turin 2006 et Atlanta 1996.

« Si les Jeux étaient une chanson, ‘Imagine’ serait la chanson' », a déclaré Savannah Guthrie de 45secondes.fr après la fin de la représentation.

Ono a écrit sur Twitter que la chanson avait été inspirée par les croyances qu’elle et Lennon partageaient.

« IMAGINEZ. John et moi étions tous les deux des artistes et nous vivions ensemble, alors nous nous sommes inspirés l’un de l’autre », a-t-elle écrit, accompagnée d’une photo d’elle et de Lennon. « La chanson ‘Imagine’ incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque. John et moi nous sommes rencontrés – il vient de l’Ouest et je viens de l’Est – et nous sommes toujours ensemble. »

John et moi étions tous les deux artistes et nous vivions ensemble, alors nous nous sommes inspirés l'un de l'autre. La chanson 'Imagine' incarnait ce que nous croyions ensemble à l'époque. John et moi nous sommes rencontrés – il vient de l'Ouest et je viens de l'Est – et nous sommes toujours ensemble.

Sur les réseaux sociaux, certains ont plaisanté en disant qu’une chanson qui invitait les auditeurs à « imaginer qu’il n’y a pas de pays » pourrait ne pas être le meilleur choix pour commencer un événement axé sur la compétition internationale.

« Imaginez qu'il n'y a pas de pays » ne ferait pas vraiment une compétition sportive internationale, n'est-ce pas ?

Imaginez qu'il n'y ait pas de pays… après le défilé des nations.

D’autres ont fait des comparaisons avec la dernière fois qu’il y avait eu une performance vidéo de célébrités de « Imagine ». Gal Gadot et d’autres célébrités, dont Pedro Pascal, Natalie Portman et Will Ferrell, ont chanté la chanson en mars 2020 comme une démonstration d’unité au début de la pandémie de coronavirus. Cependant, la vidéo a été largement moquée sur les réseaux sociaux.

Je ne peux pas croire que le comité olympique ait demandé à John Legend de chanter « Imagine » pour les #Cérémonies d'ouverture et pas ce super groupe.

Les jeux de Tokyo ont vu la vidéo d'imagination de Gal Gadot et ont décidé, oui, plus de cela

Le temps est vraiment un cercle et nous revenons à la vidéo Gal Gadot Imagine

Certains ont vu la performance de la cérémonie d’ouverture comme une rédemption pour la chanson après l’interprétation précédente de la célébrité.

Que Dieu bénisse le Japon pour avoir tenté de racheter « Imaginez » après cette horrible version des célébrités l'année dernière

Cette année marque également le 50e anniversaire de la chanson, qui a été écrite en 1971. En 1980, Lennon a déclaré qu’il considérait l’objectif de demander aux gens d’imaginer la paix comme similaire au port de la torche olympique.

« Nous ne sommes pas les premiers à dire ‘N’imaginez pas de pays’ ou ‘Donnez une chance à la paix’, mais nous portons cette torche, comme la torche olympique, la passant main dans la main, les uns aux autres, à chaque pays, à chaque génération », a déclaré Lennon dans une interview avec Rolling Stone, sa dernière interview avant qu’il ne soit tué trois jours plus tard. « Et c’est notre travail. »

