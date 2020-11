John Legend a dit qu’il savait juste quand il était temps de proposer à Chrissy Teigen

La plupart des fans ne se souviennent pas d’une époque où Chrissy Teigen et John Legend n’étaient pas ensemble. Après une longue histoire d’amour, le couple s’est marié en 2013 et sont ensemble depuis. Legend et Teigen étaient en couple pendant des années avant de se marier. En 2013, Legend a dit à Oprah Winfrey qu’il savait qu’il était temps de demander à Teigen de l’épouser.

Combien de temps Chrissy Teigen et John Legend étaient-ils ensemble avant de se marier?

Teigen et Legend ont, ce qui semble être, une histoire d’amour. Le couple est répertorié comme l’un des couples hollywoodiens les plus aimés de l’histoire et a été prêt à laisser les fans parler des hauts et des bas de leur vie quotidienne. Pour de nombreux fans, il semble que Legend et Teigen soient ensemble depuis toujours. Leur histoire d’amour s’étend en effet sur plus d’une décennie, mais ils n’ont pas toujours été mariés. En fait, il a fallu des années à Legend pour poser la question.

Chrissy Teigen et John Legend | David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

Legend et Teigen se sont rencontrés en 2006 sur le tournage d’un clip vidéo. Ils ont passé un an dans une relation indéfinie avant d’accepter de devenir exclusifs, selon Cosmopolitan. De là, ils ont beaucoup voyagé et Teigen a rejoint Legend en tournée. En 2011, lors d’un voyage de vacances, Legend a demandé à Teigen de l’épouser. Le couple s’est marié en septembre 2013 en Italie.

John Legend a dit à Oprah qu’il savait juste qu’il était temps de se marier

Lors d’un entretien assis sur Prochain chapitre d’Oprah, Legend et Teigen ont rappelé leur engagement parfait lors d’un voyage de vacances. La légende a rappelé un moment de panique lorsque la sécurité de l’aéroport a fouillé le sac dans lequel il avait caché sa bague, et Teigen a rappelé la dispute qu’ils avaient eue sur le chemin de l’aéroport.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait posé la question alors qu’il l’avait fait, Legend n’avait pas de réponse. Il a dit à Oprah qu’il savait juste qu’il était temps de se marier. Ils étaient ensemble depuis des années, donc il n’avait pas de moment particulier de type «aha». Il a cependant planifié la proposition plusieurs mois à l’avance.

Chrissy Teigen a déclaré qu’il y avait eu quelques «fausses alarmes» avant que John Legend ne pose finalement la question

Alors que Legend a déclaré qu’aucun moment ne l’avait aidé à se décider, Teigen a noté qu’elle était à peu près prête à l’épouser des années avant qu’il ne le demande enfin. Elle a dit à Oprah qu’il y avait eu plusieurs «fausses alarmes», mais que lorsque Legend a finalement proposé, elle a été complètement surprise.

Chrissy Teigen et John Legend | Stefanie Keenan / Getty Images pour Baby2Baby

Teigen a déclaré qu’elle n’avait aucune idée que leur voyage aux Maldives allait être si spécial. Après tout, a-t-elle insisté, elle a fait plusieurs voyages avec Legend quand elle pensait qu’une proposition pouvait venir, mais ce n’était pas le cas. Elle a noté que Legend est notoirement romantique, donc il était difficile de trouver de petits indices.