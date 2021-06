John Goodman célébré par les fans pour la fête des pères et son 69e anniversaire

John Goodman est à la mode en ligne alors que les fans rendent hommage à l’acteur emblématique en l’honneur de la fête des pères et de son anniversaire. Le dimanche, John Goodman a eu 69 ans, incitant les fans du monde entier à publier leurs vœux sur Twitter. En raison de son rôle de Dan Conner dans Roseanne et les conners, Goodman est également considéré comme une figure paternelle pour beaucoup, et il semble donc approprié que son anniversaire tombe également le jour de la fête des pères cette année.

« Joyeuse fête des pères à mon père de télévision Dan Conner !! Je souhaite également un joyeux anniversaire à John Goodman! » a tweeté un fan.

Bonne fête des pères à mon papa télé Dan Conner !!

Un autre fan a tweeté : « Bonne fête des pères à John Goodman, que je voudrais revendiquer comme mon père, même s’il ne l’est pas. Je l’aime vraiment. »

« Joyeux anniversaire au terriblement Emmy-less pour son rôle dans Roseanne John Goodman! » dit quelqu’un d’autre.

En tweetant une photo de Goodman dans une chemise Black Flag, un autre fan écrit : « Joyeux anniversaire John Goodman ! Y a-t-il quelqu’un de plus jovial que ce type ? Je l’aime. »

Comme il est peut-être mieux connu pour avoir joué Dan Conner dans Roseanne et les conners, Goodman est largement connu comme l’un des pères les plus populaires de tous les temps à la télévision. Il n’est pas surprenant de le voir recevoir autant d’amour pour la fête des pères. COZI TV célèbre avec un Roseanne marathon pour la fête des pères, mettant en vedette certains des meilleurs moments de Dan. Un tweet de COZI TV dit aux fans de « voter pour DAN CONNER pour le papa numéro un » en regardant le marathon de la fête des pères.

D’autres fans apprécient davantage Goodman pour son travail dans les films, qui comprend son rôle emblématique dans Le grand Lebowski. En pensant à la comédie à succès, un fan a posté sur Twitter : « C’est l’anniversaire de John Goodman. Il sera toujours le mari de Roseanne évidemment, mais je l’aimais le plus en tant que Walter dans Le grand Lebowski. Un fan des Big Cardinals est un plus aussi. »

Un tweet de Film School Rejects met en évidence les rôles de Goodman dans le rôle des pères dans des films comme Coureur de vitesse, Coup de poing, et La princesse et la grenouille. Le tweet dit: « Considérant qu’il a joué l’un des meilleurs papas de télévision de tous les temps, il est surprenant que John Goodman n’ait pas eu beaucoup de rôles paternels dans les films. Mais c’est son anniversaire et la fête des pères combinés, alors mettons en lumière ses meilleurs papas de long métrage. «

Un autre père célèbre joué par Goodman est Fred Flintstone dans l’adaptation cinématographique en direct de Les Flintstone. Ses autres crédits de film incluent Ô frère, où es-tu?, Argo, Journée des patriotes, et Blonde atomique. L’acteur est également connu des fans de Disney pour avoir exprimé Sulley dans le Monsters Inc. films. Il reprend le rôle de la nouvelle série Monstres au travail avec Billy Crystal revenant également en tant que voix de Mike. Une bande-annonce a été publiée pour la série avant ses débuts sur Disney + le mois prochain.

Joignons-nous également aux fans pour souhaiter le meilleur à John Goodman pour son 69e anniversaire. Pour en savoir plus sur Goodman en tant que Dan Conner, qui pourrait bien être le père préféré de la télévision, vous pouvez le regarder sur les conners. Après trois saisons réussies, la série a été renouvelée pour une quatrième saison en avril. Le fan peut également vérifier le retour de Goodman en tant que Sulley dans Monstres au travail lors de ses débuts sur Disney + le 7 juillet. Vous pouvez trouver de nombreux autres articles en hommage à l’acteur sur Twitter.

