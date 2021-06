John Cena espère que la revanche du rock se produira dans un futur film Fast & Furious

John Cena déchire actuellement les pistes en tant que Jakob Toretto dans la suite du film d’action F9, affrontant Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Mais il y a une étoile avec laquelle Cena ne jettera pas dans son Rapide et furieux ses débuts, Luke Hobbs de Dwayne « The Rock » Johnson, et c’est quelque chose qu’il espère rectifier dans les prochains versements.

« Je ne sais pas si cela arrivera et c’est en grande partie au public de Fast de décider. Au fur et à mesure que la saga Fast grandit et évolue, je suis excité pour un moment possible comme celui-là mais il n’y a aucune garantie. J’espère que cela se produira et si le public du monde entier espère la même chose, qui sait. »

Voir une confrontation entre les deux lutteurs géants devenus acteurs est probablement très important pour beaucoup Rapide et furieux les listes de souhaits des fans, mais malheureusement, ils devront attendre et voir si cela se concrétise un jour. Lorsqu’on lui a demandé de révéler ce que Jakob pourrait dire à Hobbs s’ils s’entrechoquaient un jour, Cena a répondu en riant : « La réponse la plus simple à cela est : ‘Vous ne pouvez pas me voir.' »

Qu’il s’agisse Dwayne Johnson reviendra dans la franchise principale après le spin-off de 2019 Hobbs & Shaw est actuellement inconnu, bien que Vin Diesel ait taquiné son retour dans le passé.

Nul doute qu’un retour à la franchise donnerait à The Rock une chance de laisser échapper toute frustration qu’il pourrait encore avoir face aux commentaires controversés de Cena dans le passé, avec le F9 la star qualifiait auparavant Johnson de « vendu » pour avoir poursuivi une carrière cinématographique à Hollywood. Quelque chose qui s’est avéré être juste un tantinet ironique…

« J’ai dit des choses qui étaient moins que gentilles », a déclaré Cena l’année dernière en revenant sur ses commentaires. « Il a dit des choses qui étaient moins que gentilles. Et je peux vous assurer que dans notre travail, il y a une zone grise où l’imagination devient très réelle et nous étions juste au point idéal de cette zone grise, chacun regardant l’autre chaque bouger et pas trop content de l’autre partie. » Cena a ajouté: « C’était stupide de ma part. C’était vraiment le cas. C’était mon point de vue à l’époque. »

Ce n’est pas la seule controverse dans laquelle Cena s’est récemment retrouvé mêlé, avec le WWE la star doit également revenir sur quelque chose qu’il a dit pour apaiser Rapide et furieux supporters en Chine. Lors d’une interview avec le diffuseur taïwanais TVBS Cena a déclaré : « Taïwan est le premier pays à pouvoir regarder F9 », se référant à Taïwan comme à un « pays » et entraînant de nombreuses réactions en Chine.

Alors que Taïwan est une île démocratique autonome, la Chine la revendique comme son territoire souverain, et donc Jean Cena (probablement instruit par le studio afin de ne pas risquer le box-office du film) a présenté des excuses en disant « Je suis désolé pour mon erreur. Je dois dire maintenant, [it’s] très, très, très, très important [that] J’aime et je respecte encore plus la Chine et le peuple chinois. » Peut-être que Cena devrait simplement arrêter de dire quoi que ce soit ?

Reprise après les événements de Le destin des furieux, F9 trouve Dominic Toretto et sa famille forcés d’affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic. F9 devrait être le premier film d’une dernière trilogie qui clôturera la franchise de longue date. F9 était initialement prévu pour une sortie mondiale en avril 2019, mais a été retardé à plusieurs reprises. Il est maintenant officiellement prévu d’être présenté en première mondiale à Hong Kong, en Corée du Sud et à Taïwan le 19 mai 2021, et devrait sortir aux États-Unis le 25 juin 2021. Cela nous vient de Geek Culture.

