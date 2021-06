John Cena confirme son retour à la WWE, il ne sait tout simplement pas quand

Décoré de champion du plus haut titre que la WWE puisse offrir avec un total de 16 fois, John Cena a utilisé son charisme à son avantage pour réussir son entrée dans le monde du cinéma, avec ses plus récentes apparitions dans le neuvième volet de « Fast and Furious », ainsi que « The Suicide Squad », le nouveau film réalisé par James Gunn dans l’univers DC.

Malgré sa grande popularité en tant qu’acteur, Cena ne nie pas son envie de revenir sur le ring de la WWE, avec sa plus récente participation à la 36e édition de Wrestlemania, où il a perdu contre « The Fiend » Bray Wyatt dans un événement très célébré par le fans des combats.

L’événement est considéré par beaucoup comme assez bon pour être la dernière apparition de John Cena sur scène, car il a réussi à représenter tout ce qu’il a pu accomplir en tant que lutteur au cours de sa carrière, ainsi qu’à intégrer certains des plus grands critiques dans son récit. qu’il a reçu pendant son séjour à la WWE.

La WWE se prépare à accueillir à nouveau le large public en direct qu’elle accueillait avant la pandémie, ce qui a peut-être attiré l’attention de Cena, qui a confirmé son retour potentiel, mais avec un avertissement notable au préalable.

Lors d’une récente apparition sur « The Tonight Show » avec Jimmy Fallon, John Cena répond que les rumeurs de son retour sur le ring sont vraies. « Je ne sais pas quand, je n’ai pas eu mon dernier combat et j’ai hâte d’avoir le prochain », a-t-il déclaré.

En plus de la sortie récente de « F9 », de l’arrivée imminente de « The Suicide Squad » et de la série « Peacemaker » pour HBO Max, Cena note qu’il a un projet supplémentaire appelé « Vacation Friends », qui est une comédie. « Toutes ces opportunités mènent à plus, et comme je l’ai déjà dit, une fois que vous faites l’une de ces choses, l’assurance ne vous permet pas de vous battre le week-end, alors nous verrons ce qui se passe. »

John Cena commente les difficultés auxquelles les lutteurs sont confrontés une fois qu’ils sont complètement de l’autre côté d’Hollywood avec le jeu d’acteur, et bien qu’il admet qu’il se sent nostalgique de ses jours en tant que lutteur, il doit maintenir un équilibre entre son désir de revenir et ses obligations envers projets d’avenir.