John Carpenter veut vraiment travailler à nouveau avec Kurt Russell

Après avoir travaillé ensemble sur quatre films classiques, John Carpenter dit qu’il aimerait vraiment travailler à nouveau avec Kurt Russell un jour. Il y a quarante ans cet été, Carpenter a choisi Russell dans le film d’action de science-fiction bien-aimé Échapper à New York. Dans les années à venir, Russell apparaîtra dans une suite de ce film avec d’autres classiques de Carpenter comme La chose et Gros problème dans la petite Chine.

Parlant avec NME de sa carrière dans une récente interview, on a demandé à Carpenter s’il y avait quelqu’un en particulier avec qui il aimerait travailler sur un futur projet de film. Après avoir nommé Jennifer Lawrence et Amy Adams comme deux personnes avec lesquelles il aimerait collaborer, Carpenter révèle qu’il est très ouvert à travailler avec Kurt Russell encore une fois sur quelque chose de nouveau si l’occasion se présente. Comme l’explique le cinéaste dans l’interview:

« Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je n’ai pas travaillé. Jennifer Lawrence, c’est une actrice brillante. Amy Adams – une actrice brillante. J’adorerais travailler avec eux, mais les chances sont minces. Vous ne savez tout simplement pas. ce qui va se passer. J’aimerais aussi beaucoup travailler avec Kurt Russell. Ce serait amusant. Nous avons passé un si bon moment à travailler ensemble. «

Après avoir joué le rôle du héros d’action préféré des fans, Snake Plissken, en 1981 Échapper à New York, Russell a repris le rôle dans la suite de 1996 S’échapper de LA. Après leur première collaboration, Carpenter était impatient de le faire à nouveau car Russell a également joué RJ MacReady dans le film d’horreur populaire. La chose, qui est sorti juste un an après Échapper à New York. Le film de 1986 Gros problème dans la petite Chine est un autre classique culte qui reste à ce jour l’un des films les plus appréciés de John Carpenter.

Carpenter n’a pas été dans le fauteuil du réalisateur depuis plus d’une décennie, sortant son dernier film La salle en 2010. Bien que cela soit certainement long, Carpenter est encore loin d’être à la retraite, car il a depuis tease un retour à la réalisation si le bon projet se concrétise. S’adressant à The Daily Beast le mois dernier, Carpenter a déclaré que les fans pourraient revoir un autre film de lui assez tôt, mais pas tant qu’il ne sera pas sûr pour le joueur de 73 ans d’interagir en toute sécurité avec un casting et une équipe sur un plateau de tournage.

« Tu pourrais [see me direct again]! Je travaille sur deux ou trois choses. Mais je ne fais rien pendant un moment, jusqu’à ce que le monde revienne et se redresse. C’est fou maintenant. C’est fou! Je ne vais pas aller là-bas et tomber malade », a expliqué Carpenter.

Il faudra peut-être un peu de temps avant que Carpenter ne soit à nouveau prêt à réaliser, mais il a continué à travailler sur sa musique pendant la pandémie. Son dernier album, Thèmes perdus III: Vivant après la mort, vient de sortir plus tôt ce mois-ci. L’album marque le quatrième du cinéaste et musicien en seulement six ans. Il a également contribué à la partition de Halloween tue, qui sortira le 15 octobre 2021. Vous pouvez consulter l’interview complète avec Carptner à NME.

