John Carpenter serait prêt à réaliser un film Dead Space

Si la longue rumeur Espace mort un film est jamais fait, peut-être un cerveau d’horreur Jean Charpentier sera celui qui occupera le fauteuil du réalisateur. Alors que Carpenter est surtout connu pour son travail cinématographique, qui comprend la réalisation de l’un des films d’horreur les plus appréciés de tous les temps dans Halloween, il est également connu pour passer une grande partie de son temps libre à jouer. Naturellement, il gravite parfois vers les jeux d’horreur et est depuis longtemps un fan des Espace mort la franchise.

Dans une nouvelle interview avec AV Club, Carpenter a passé du temps à parler des jeux vidéo. On lui a directement demandé s’il avait déjà pensé à réaliser une adaptation de jeu vidéo, une question juste compte tenu du nombre d’entre eux qui sont sortis récemment. Carpenter a révélé comment Espace mort était le seul titre qui me vient à l’esprit, soulignant qu’il est un grand fan de la franchise qui aime chaque épisode.

Le cinéaste se sent Espace mort serait une excellente source pour un film, mais cela ne veut pas dire que Carpenter aime nécessairement avoir peur en jouant à des jeux vidéo. Il a également mentionné à quel point il aime jouer à d’autres jeux comme Tomber où il n’a pas à être aussi anxieux que son personnage jouable se fasse tuer.

« Eh bien, je n’aime pas que les choses me sautent dessus et menacent mon personnage, non ! Ne menacez pas mon personnage, je veux survivre. Beaucoup de jeux, ils vous pénalisent d’être mort. C’est l’une des choses que j’aime sur Tomber, ils ne vous pénalisent pas. Vous mourez encore et encore lors d’une mission difficile. J’aime ça. »