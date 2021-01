John Boyega compare les franchises de films aux prisons de luxe

Alors que le rêve de nombreux acteurs émergents est de faire partie d’une grande franchise qui contribue à booster leur carrière, la vérité est que beaucoup d’entre eux finissent par être complètement désenchantés par l’expérience, soit en raison du niveau de travail exigeant qui est requis, soit du fait que le l’acteur se retrouve complètement catalogué dans son personnage sans possibilité d’avancer avec de nouveaux projets.

Un exemple clair est celui de John Boyega, en charge de l’interprétation Finlandais dans la suite de la trilogie de « Guerres des étoiles», D’où il est devenu évident que l’acteur a été très vocal sur sa décision ferme que, même si l’occasion se présentait, il ne reviendrait pas dans la franchise.

Lors d’une récente session de questions et réponses concernant sa participation au film « Petite hache » (via CinemaBlend), Boyega Il a partagé quelques mots sur ce qu’il ressentait à propos de faire partie d’une grande franchise, laissant entendre qu’il se sentait piégé après avoir joué le même personnage pendant une longue période.

«Être dans une grande franchise, c’est comme être parfois dans une prison luxueuse pour un acteur qui veut faire quelque chose de plus. Mais rappelez-vous, dans une franchise, vous travaillez sur un personnage pendant de nombreuses années, ce qui peut sous-alimenter vos autres muscles », dit-il.

« Et je voulais être dans quelque chose où je savais que je jouerais un autre genre de personnage, d’homme. » Dans « Petite hache», Boyega travaillé sous la direction de Steve McQueen, dont il parlera également de son expérience de collaboration avec lui. L’acteur souligne que, faisant partie de la même industrie, il aurait connu le style de réalisation du cinéaste et aurait été ravi de travailler avec lui.

«J’étais vraiment curieux et excité d’avoir l’opportunité de participer de quelque façon que ce soit. Et quand il est arrivé, j’étais à la télévision et je pensais: «C’est mon moment».

Malgré la sévérité de ses commentaires contre la franchise l’année dernière, l’acteur confirmerait BBC qui a eu une conversation honnête avec Kathleen Kennedy, président de Lucasfilm. « Je pense que c’est le genre de conversation où vous pouvez aller dans le domaine du son comme si vous essayez de sauver votre propre carrière, mais c’est super maintenant et c’est une conversation à laquelle tout le monde a accès », conclut-il.