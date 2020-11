Joe Biden dit de «  se repentir  » du soutien des dirigeants catholiques aux droits LGBT

Les dirigeants catholiques anti-LGBT + ont demandé au président élu Joe Biden de se «repentir» de son soutien au mariage homosexuel et à l’avortement.

Le président élu ne deviendra que le deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis après John F. Kennedy lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier.

Biden, qui est à la fois un catholique fervent et un fervent partisan des droits LGBT + qui a juré d’essayer de passer des protections contre la discrimination, est nettement en décalage avec l’orthodoxie catholique conservatrice aux États-Unis.

Les évêques ont exprimé leur scepticisme quant aux points de vue de Biden, se distançant du nouveau président.

L’évêque du Texas, Joseph Strickland, est allé plus loin que la plupart des autres vendredi (19 novembre) alors qu’il tweeté: «En tant qu’évêque, je prie M. Biden de se repentir de sa dissidence vis-à-vis de l’enseignement catholique sur l’avortement et le mariage pour son propre salut et pour le bien de notre nation.

«Il aspire à la plus haute fonction de notre pays et doit être guidé par la vérité que Dieu nous a révélée. Je prie pour qu’il trouve la vérité.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a également eu des paroles glaciales pour Biden.

L’archevêque de Los Angeles, José Gomez, chef du corps, a déclaré: «Pour la deuxième fois seulement, nous prévoyons une transition vers un président qui professe la foi catholique. Cela présente certaines opportunités mais aussi certains défis.

«Le président élu nous a donné des raisons de croire que ses engagements religieux le pousseront à soutenir certaines bonnes politiques. Cela comprend des politiques de réforme de l’immigration, des réfugiés et des pauvres, et contre le racisme, la peine de mort et le changement climatique.

«Il nous a également donné des raisons de croire qu’il soutiendra des politiques qui vont à l’encontre de certaines valeurs fondamentales qui nous sont chères en tant que catholiques.

Gomez a cité le soutien de Biden à la loi sur l’égalité, qui modifierait les lois sur les droits civils pour interdire la discrimination à l’égard des personnes LGBT +.

L’archevêque a insisté: «Ces politiques constituent une menace sérieuse pour le bien commun chaque fois qu’un politicien les soutient. Nous nous sommes fermement opposés à ces politiques depuis longtemps et nous continuerons de le faire.

«Lorsque les politiciens qui professent la foi catholique les soutiennent, il y a des problèmes supplémentaires, et l’une des choses que cela crée de la confusion parmi les fidèles sur ce que l’Église enseigne réellement sur ces questions.

Joe Biden pourrait se voir refuser la sainte communion par les archevêques de droite.

Gomez a déclaré que l’organisme mettrait en place un groupe de travail, présidé par l’archevêque anti-LGBT + de Detroit Allen Vigneron, pour gérer la «situation difficile et complexe».

Il est possible que les dirigeants d’églises adoptent la position provocante d’ordonner que Biden se voit refuser la sainte communion, comme certains archevêques l’ont fait auparavant pour les politiciens qui soutiennent l’égalité du mariage et de l’avortement.

Thomas Groome, professeur de théologie au Boston College, a déclaré qu’il est probable que les évêques conservateurs feraient pression pour cette mesure, même si les sondages suggèrent que les opinions de Biden sont partagées par la majorité des catholiques américains.

Il a dit à l’AP que la déclaration de l’archevêque était «terriblement malheureuse» et a déclaré que les évêques «devraient nous aider à nous rassembler plutôt que nous séparer».