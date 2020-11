Joe Biden augmente son avance électorale avec une victoire massive en Géorgie

La Géorgie est actuellement au milieu d’un recomptage bien que Joe Biden devrait toujours conserver son avance.

Malgré l’élection présidentielle aux États-Unis qui a eu lieu le 3 novembre, nous ne découvrons que les résultats dans certains États, maintenant. Il y a une explication très simple à cela, car 2020 a marqué une année historique pour la politique électorale. Avec la pandémie de coronavirus qui ravage le pays, des millions d’Américains ont décidé de voter par courrier en nombre sans précédent. En raison des lois de certains de ces États, les bulletins de vote par correspondance n’étaient autorisés qu’à être comptés après l’élection qui a conduit à des hold-up dans certains États. L’un de ces États était la Géorgie, où le président Donald Trump a rapidement pris les devants le soir des élections. Après quelques jours, son avance a commencé à diminuer et, finalement, Biden a pris une avance de 14 000 voix dans l’État. Aujourd’hui, CNN et d’autres ont rapporté que Biden avait officiellement remporté la Géorgie et ses 16 votes électoraux. Joe Raedle / Getty Images Biden a été déclaré président élu des États-Unis samedi dernier, ce qui signifie que sa victoire en Géorgie n’a fait que renforcer son avance au collège électoral. Avec Trump remportant la Caroline du Nord, il semble que le total final sera de 306 votes électoraux pour Biden, tandis que le président Trump terminera avec 232. C’est la même marge que Trump a gagnée en 2016, la principale différence étant que Trump n’a jamais remporté le vote populaire cette année-là, alors que Biden est actuellement en hausse de plus de cinq millions de voix. À l’heure actuelle, un recomptage est en cours en Géorgie et dans d’autres États, même si pour l’instant, on ne s’attend pas à ce que ces recomptages inversent le cours des élections. [Via]