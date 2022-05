Jodie, nouveau film dérivé de ‘Daria’: distribution officielle et de quoi il s’agira

Le nouveau film d’animation vtt est sur le point d’apporter à la génération actuelle l’une des émissions les plus réussies de sa plateforme, avec le nouveau spin off basé sur »Donnerait »titré »Jodie ». La production suivra la vie de Jodie, un personnage récurrent de la série connue pour être l’amie intelligente de Daria, alors qu’elle termine ses études secondaires et fait ses premiers pas sur le terrifiant marché du travail.

Au-delà d’être une histoire dans laquelle tout le monde se sentira lié, le spin-off aura plusieurs acteurs de la distribution originale de la série »Daria », avec Tracee Ellis Ross avec Jodie et des performances vocales de Pamela Adlon, William Jackson Harper, Zosia Mamet, Dermot Mulroney, Kal Penn, Kofi Siriboe, Dulcé Sloan, Heléne York, Jojo T. Gibbs, Alex Moffat et Arden Myrin.

En plus de jouer dans »Jodie », Ross servira également de producteur exécutif avec Grace Edward, qui sert également d’écrivain et de showrunner. Compléter l’équipe de production exécutive sera Ashley Kohler de la société de production Awesome Inc.

Au cas où beaucoup ne s’en souviendraient pas, la série »Daria » est née comme un spin off de »Beavis et Butthead », une autre émission d’animation populaire et controversée à l’époque dorée de MTV. Basé sur l’animation pour laquelle la chaîne est connue, le long métrage verra Jodie Landon diplômée de l’université pour être jetée dans le monde inconnu de l’âge adulte. Prête à rompre avec sa famille et son ancienne vie, Jodie fait ses valises et se dirige vers la grande ville.

»Daria » est arrivée pour la première fois sur MTV en 1997 et s’intégrait parfaitement à l’audience que la chaîne gérait à l’époque. Avec sa personnalité léthargique et sarcastique, le personnage principal de la série a navigué dans les couloirs de Lawndale High avec sa meilleure amie, Jane Lane, et sa partenaire intelligente, Jodie Landon, à ses côtés.

L’annonce du nouveau film » Jodie » intervient juste après qu’il a été annoncé que le prédécesseur de MTV confirmerait son retour, avec » Beavis et Butthead » de retour pour deux saisons sur Paramount +. Bien que rien n’ait été confirmé sur l’intrigue de la série pour le moment, on peut s’attendre à voir les meilleurs amis titulaires revenir pour se lancer dans toutes sortes d’aventures folles et absurdes.

MTV n’a pas encore confirmé de date de sortie pour « Jodie », mais plus d’informations devraient être révélées plus tard cette année.