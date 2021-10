Joaquin Phoenix n’est pas sûr de la suite de « Joker »

Les adaptations de bandes dessinées se sont avérées être une activité hautement commerciale au cinéma et à la télévision. Et malgré le fait que Joker soit l’un des méchants les plus emblématiques de la franchise DC Comics, personne ne s’attendrait à ce qu’une production centrée sur ses origines puisse générer un succès aussi critique de la même manière que le grand public a réussi à l’accepter.

Sous la direction de Todd Phillips, responsable de la trilogie comique « The Hangover », on nous présente une interprétation des origines possibles de l’ennemi juré de Batman à travers Arthur Fleck, un clown sans grande réussite professionnelle qui souffre d’une grave maladie mentale et qui, indirectement, il devient le symbole d’une révolution contre les riches et puissants de Gotham City.

En plus d’être le premier film basé sur un personnage de DC Comics à recevoir la cote R (Adults Only), la production a reçu le « Lion d’or » après sa projection à la Mostra de Venise, en plus d’attribuer l’Académie à Joaquin Phoenix. Prix ​​dans la catégorie « Meilleur acteur principal », en plus de recevoir dix autres nominations, dont la catégorie « Meilleur film ».

Tout au long de 2020 et une partie de 2021, certains rapports sont apparus dans lesquels il est assuré que les dirigeants de Warner Bros sont pleinement intéressés à faire une suite pour « Joker », qui serait déjà en développement. Cependant, Todd Philliphs a déclaré que son histoire était prévue dès le début comme un épisode solo.

Cette semaine, Joaquin Phoenix a eu une conversation avec le podcast « The Playlist », où il a révélé qu’il n’était pas sûr si la suite de la rumeur était en développement ou non, bien qu’il ait noté qu’il y avait encore beaucoup à explorer avec le personnage. de Fleck, offrant l’impression de pouvoir s’intéresser à faire la suite, même si je ne le dirais pas explicitement.

« Je veux dire, je ne sais pas. Depuis que nous avons tourné, nous avons commencé, vous savez, c’est un gars intéressant. Il y a quelques choses que nous pourrions faire avec ce gars et nous pourrions explorer davantage. Mais et si nous le voulions vraiment ? Je ne sais pas », a déclaré Phoenix.

L’énorme succès commercial de « Joker » a également été une raison pour Warner Bros. de commencer à se tourner vers d’autres méchants de la franchise. Certains rapports indiquent que, sous le label « DC Black », l’étude commencerait par une nouvelle gamme de films dans lesquels les origines de certains antagonistes appartenant au catalogue DC Comics seront explorées. Pour l’instant, il n’y a pas de confirmations officielles sur le sujet.