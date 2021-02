Joaquin Phoenix jouera dans le nouveau film d’Ari Aster

Ce serait tout au long de 2020 que divers rapports commenceraient à émerger sur le nouveau film de Ari Aster, qui après ses deux premiers films a réussi à devenir l’un des auteurs de films d’horreur les plus prometteurs de sa génération.

Après quelques rapports vagues sur le thème de sa nouvelle production, ainsi que sur l’éventuel protagoniste de celle-ci, Deadline confirme que le nouveau projet de Aster sera intitulé « Déception Blvd.», Confirmant qu’il sera Joaquin phénix, gagnant de oscar pour sa performance dans « Joker», Qui assumera le rôle principal.

Le rapport indique que le film sera financé et produit à nouveau par la maison de production. A24, étant leur troisième collaboration dans la carrière d’Aster en tant que cinéaste. Très peu de détails ont été révélés sur le projet, sauf qu’il s’agira d’un «portrait intime couvrant des décennies de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps».

Ces derniers mois, le cinéaste a proposé quelques descriptions cryptiques de ce qu’il pourrait présenter dans son prochain long métrage. Lors d’un entretien avec le comité associé du programme étudiant à la Université de Californie à Santa BarbaraAster a prétendu considérer son projet comme «une comédie cauchemardesque».

« Tout ce que je sais, c’est que cela durera quatre heures et qu’il sera évalué à plus de 17 ans », commentait-il. Bien que le réalisateur annoncerait également qu’il développait un film intitulé « Beau a peur», Qui serait basé sur l’un de ses courts métrages, on pensait que ce serait le projet avec lequel Phénix il serait impliqué.

Phénix est également en préparation pour jouer dans « Musette», Film réalisé par le réalisateur légendaire Ridley Scott dans lequel l’acteur jouera l’empereur français Napoléon Bonaparte. Il est prévu que la production du Aster est réalisée fin 2022 afin de ne pas interférer avec le Scott.