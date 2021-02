Joaquin Phoenix fait équipe avec Midsommar Director for Disappointment Blvd.

Milieu Le réalisateur Ari Aster fait équipe avec Joaquin Phoenix pour son prochain film. Disappointment Blvd jouera Phoenix, avec Aster derrière la caméra. Des rumeurs avaient précédemment suggéré que Phoenix pourrait chercher à rejoindre le prochain projet d’Aster, mais cela a maintenant été confirmé. C’est sur le point d’être l’un des premiers films de Phoenix depuis qu’il a remporté un Oscar pour sa performance dans l’adaptation de DC Comics en 2019 Joker. Cela seul en fait un projet de haut niveau dès le départ.

Selon un nouveau rapport, A24 a signé pour financer et produire Déception Blvd. Une fois Joaquin Phoenix signé sur le colis a été vendu aux acheteurs potentiels. On dit qu’il y avait beaucoup d’intérêt mais A24 est arrivé en tête. Ari Aster a précédemment travaillé avec le studio sur ses deux précédents longs métrages, Héréditaire et Milieu. Les deux ont été des succès critiques, avec Héréditaire se porte particulièrement bien sur le plan commercial, avec 80 millions de dollars contre un budget de 10 millions de dollars. Aster a écrit le scénario en plus de ses fonctions de réalisateur. Lars Knudsen est à bord pour produire.

Les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets, mais il est décrit comme «un portrait intime, couvrant des décennies, de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps». Ari Aster a déjà évoqué l’un des films sur lesquels il travaillait comme une « comédie de cauchemar zonkey ». Lorsque nous lui avons parlé en 2019, Aster a déclaré: «C’est une comédie absurde et diabolique. Je l’ai également appelée ma comédie d’anxiété. Que ce soit ou non le même projet reste incertain. Aster avait également tease que son prochain film, vraisemblablement cette mystérieuse comédie de cauchemar, durerait quatre heures. Encore une fois, il n’a pas encore été révélé si Déception Blvd est le même projet qui avait été tease précédemment.

Joaquin Phoenix est connu pour ses rôles dans des films tels que Gladiateur, Marcher sur la ligne et Sa. Phoenix a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs acteurs travaillant aujourd’hui. Malgré plusieurs appels rapprochés, il n’avait remporté un Oscar à la maison que l’année dernière quand il avait gagné pour Joker. Phoenix a joué le rôle principal dans le film de bande dessinée classé R, réalisé par Todd Phillips. Bien que polarisant, le film a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, devenant un énorme succès. On s’attend à ce que Warner Bros. poursuive une suite ou un suivi quelconque, même s’il a été initialement conçu comme unique. Phoenix est également sur le point de retrouver le réalisateur Ridley Scott pour Musette, dans lequel, il jouera Napoléon Bonaparte.

Pour ce qui est de Ari Aster, il est devenu réalisateur à surveiller après les deux Héréditaire et Milieu ont été acclamés par la critique. Milieu, cependant, n’a pas atteint le niveau de succès commercial car Héréditaire, rapportant un peu moins de 50 millions de dollars dans le monde. Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production commencera Déception Blvd, et aucune date de sortie n’a été fixée par le studio. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline,

Sujets: Disappointment Blvd.