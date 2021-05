JJ Abrams ne dirigera pas le remake de Superman, mais aura une grande empreinte sur le DCEU

Zack Snyder a lancé l’univers cinématographique de DC, communément appelé DCEU (DC Extended Universe) avec Man of Steel de 2013. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Warner Bros., après la sortie de la Justice League de Zack Snyder sur HBO Max plus tôt cette année, s’éloigne du soi-disant Snyderverse. Avec cela étant le cas, JJ Abrams (Star Wars: The Force Awakens, Star Trek) est sur le point d’avoir son mot à dire dans la direction de l’avenir de l’univers DC à l’écran.

Un rapport récent détaillant le nouveau film de Superman, que JJ Abrams produit, a apporté pas mal de détails sur ce que Warner Bros.a prévu pour l’avenir. D’une part, Abrams ne dirigera pas le Redémarrage de Superman, qui comportera une version noire du super-héros. Ta-Nehisi Coates est en train d’écrire le scénario et une recherche d’un réalisateur est actuellement en cours. Cependant, selon le rapport, Abrams « aura peut-être la plus grande empreinte [on the DC universe] comme il supervise le Justice League Dark Univers pour le cinéma et la télévision. «

Il avait déjà été révélé que JJ Abrams serait l’architecte derrière une série de Justice League Dark projets, comme un nouveau Constantin série et un Zatanna show, tous deux dirigés vers HBO Max. Mais il semble probable que le rôle d’Abrams dans l’avenir du DCEU ne fera que s’étendre. Warner Bros. a enfermé le cinéaste dans un énorme contrat de 500 millions de dollars en 2019. Étant donné qu’Abrams a le don de mettre les franchises sur la bonne voie, comme il l’a fait. Star Wars, Star Trek et Mission impossible Dans le passé, on s’attendait toujours à ce que Warner Bros. utilise également ses talents pour la marque DC.

En 2013, Warner Bros. a vu ce que Disney et Marvel Studios avaient accompli avec l’univers cinématographique Marvel. Les Vengeurs, en 2012, est devenu l’un des films les plus rentables de tous les temps, réunissant plusieurs franchises de super-héros indépendantes dans un événement crossover majeur. Commençant par Homme d’acier, tout comme la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan s’était terminée, la même chose a été tentée par Warner Bros. avec DC. Malheureusement, des films comme Homme d’acier et Batman v Superman: l’aube de la justice s’est avérée être extrêmement source de division, ce qui a conduit à la version théâtrale désastreuse de Ligue de justice en 2017. Les choses ont pris un départ difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

Maintenant, le studio adopte une approche différente. L’animation Flash ouvrira le multivers DC. Cela leur permettra non seulement de s’éloigner de la version de Zack Snyder du DCEU, mais ouvrira également la voie à plusieurs itérations de personnages dans différents univers pour exister en même temps. Il reste à voir à quel point JJ ​​Abrams jouera un rôle actif au fur et à mesure que les choses progresseront. La prochaine étape est The Suicide Squad de James Gunn, qui arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Superman