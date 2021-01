Jim Jarmusch: 5 éléments de base dans sa filmographie

Quand on parle de Jim Jarmusch et ses films, nous entendons l’un des rares cinéastes indépendants véritablement authentiques lorsqu’il s’agit de construire son récit personnel. Alors que beaucoup profitent de leur éloignement des studios traditionnels pour créer des produits qui cherchent désespérément à se présenter comme des «transgresseurs», le chemin choisi par Jarmusch est perçu comme authentique.

Son goût personnel est brouillé à travers ses thèmes, son environnement narratif et la similitude entre plusieurs de ses personnages est un exemple clair que sa façon de faire des films est complètement marquée par sa perception du monde et des êtres qui l’habitent.

Similaire à des cinéastes comme Quentin Tarantino ou Wes Anderson, Jarmusch Il possède une série de références et de marques de droits d’auteur qui font de chacune de ses œuvres un produit complètement reconnaissable, et dont nous soulignerons les plus importantes ci-dessous.

1.- Des protagonistes solitaires dans des endroits étranges

Les personnages principaux de leurs histoires restent toujours en dehors de toute conventionalité sociale. Des bandes comme « Nuit sur terre« , »Café et Cigarrettes« , »Dawn par la loi« Ou »Train mystère«Présenterait des personnages en dehors d’un contexte social, dont les histoires se déroulent dans les prisons, les taxis, les prisons et certaines rues appartenant à une ville inconnue.

Ce sont des personnages qui passent par leur emplacement actuel et semblent n’avoir aucun lien émotionnel qui les retient à cet endroit, et leur temps à l’écran, de la même manière que leur séjour, n’est que temporaire, il semble donc que le réalisateur il ne cherche pas à construire un lien affectif avec eux. Que nous nous limitons à être de simples spectateurs.

2.- Références à la littérature

Beaucoup de ses personnages, même s’ils ne sont pas liés à la création littéraire, maintiennent de vastes monologues avec des références profondes à des personnes célèbres du passé et à leurs vies et œuvres, présentant des citations parfaites qui sont en quelque sorte toujours liées à l’histoire principale.

On pourrait dire que Jarmusch cherche à exposer au public les archétypes littéraires classiques qui ont servi de source d’inspiration au film afin que le spectateur se familiarise avec celui-ci et parvienne à comprendre les motivations de ses décisions narratives tandis que le cinéaste se charge de les modeler dans les siens. interprétation.

3.- Son sens de l’humour

La manière dont Jarmusch construit l’humour dans ses films peut se résumer en créant d’énormes contrastes de personnalité entre ses personnages et la manière dont ils réagissent à l’environnement qui les entoure. D’un clown est-allemand qui travaille comme chauffeur de taxi, confronté à un Amérindien qui croit en la vie spirituelle, ou à un ancien informaticien forcé de vivre avec un voisin passionné.

4.- L’importance de ses caractères secondaires

Les personnages principaux de ses films n’ont généralement pas assez de motivation ou de moteur narratif pour continuer l’histoire, il y a donc toujours un personnage secondaire qui le pousse d’une certaine manière à continuer le récit, même contre sa propre volonté.

C’est comme si ses protagonistes souffraient d’une sorte de satiété par rapport à leur statut de personnages de fiction, et les personnages secondaires sont la manière dont Jarmusch utilise pour les forcer à continuer avec une histoire dans laquelle, à l’avance, ils savent que les choses ne pourraient pas. finissez bien pour eux.

5.- Récit en épisodes

Bien que ce ne soit pas une constante dans tous ses films, la division par épisodes est présente dans ses œuvres les plus populaires ou les plus marquantes. « Nuit sur terre«Se compose essentiellement de conversations en taxi pendant une nuit dans une ville du monde. « Café et Cigarettes « est essentiellement des conversations de café et »Homme mort«Il passe constamment à l’écran noir qui divise l’histoire en séquences épisodiques.