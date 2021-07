Jim Bob et Michelle Duggar rompent le silence après l’annulation de « Counting On »

Jim Bob Duggar, 55 ans, et Michelle Duggar, 54 ans, s’expriment après l’annonce que TLC annulerait leur émission de télé-réalité « Counting On » après 11 saisons, deux mois après l’arrestation de leur fils aîné.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la famille Duggar samedi 3 juillet, le couple a écrit une note concernant la décision du réseau de cesser de filmer leur émission.

« Il est difficile de croire que plus de 17 ans se sont écoulés depuis que nous avons été contactés pour la première fois par une société de production souhaitant faire un documentaire d’une heure sur la logistique de l’éducation de 14 enfants », a déclaré le communiqué. « Notre famille a grandi (et grandi !) sous nos yeux et à la télévision nationale, et le voyage a été miraculeux – suivre Dieu est une aventure passionnante !

Ils ont poursuivi en ajoutant: «Au fil des ans, certains de nos moments les plus précieux ont été ceux où nous avons rencontré des enfants à travers le pays qui sont vivants aujourd’hui grâce à notre témoignage que les enfants sont une bénédiction – un cadeau spécial de Dieu – et que le seul le vrai espoir pour les individus et les familles est une relation étroite avec Jésus-Christ.

« Depuis que nous avons commencé à filmer il y a si longtemps, nous avons eu l’incroyable honneur de partager nos vies, notre foi et notre histoire avec vous – y compris certains des moments les plus difficiles et les plus douloureux auxquels notre famille ait jamais été confrontée », ont-ils déclaré dans le déclaration. « Nous sommes pleins d’une profonde gratitude pour l’amour qui nous a été témoigné et les prières de tant de personnes qui nous ont soutenus maintenant et au fil des ans. »

Le couple a déclaré qu’ils « attendaient avec impatience toutes les nouvelles aventures et efforts » dans leur avenir, ajoutant: « et avec tant d’enfants adultes et de merveilleux petits-enfants, nous savons que notre amour ne fera que se multiplier! »

« Nous sommes éternellement reconnaissants envers notre équipe de tournage et tant d’autres dans les coulisses qui sont devenus comme une famille au fil des ans », ont-ils conclu leur déclaration. « Les merveilleuses expériences que le tournage nous a fournies seront toujours précieuses, et nous sommes impatients de découvrir ce qui attend notre famille et de partager davantage avec vous en cours de route! »

Il a été annoncé le mardi 29 juin que l’émission de téléréalité TLC a été annulée après que Josh Duggar a été inculpé le 30 avril 2021, dans l’Arkansas, pour avoir reçu et possédé de la pornographie juvénile. L’homme de 33 ans plaide non coupable. Un juge a décidé début mai que Josh serait remis à un tiers dépositaire en attendant son procès.

S’il est reconnu coupable de ses récentes accusations, Josh encourt jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 € pour chaque chef d’accusation.

Suite à la décision d’annuler la série, le réseau a publié une déclaration à 45secondes.fr Parents par e-mail qui disait: « TLC ne produira pas de saisons supplémentaires de » Counting On « . TLC pense qu’il est important de donner à la famille Duggar l’opportunité de discuter de leur situation en privé. »

Jinger Duggar Vuolo, la fille de 27 ans de Jim Bob et Michelle, a publié sa propre déclaration sur Instagram le 29 juin, écrivant: « Nous sommes reconnaissants à TLC de nous avoir donné l’opportunité d’être sur leur réseau au fil des ans et de leur gentillesse envers le Famille Vuolo.

« Ce fut un voyage remarquable qui a ouvert des portes pour voyager et découvrir le monde d’une manière que nous n’aurions pas imaginée possible », a poursuivi cette déclaration. « Nous sommes entièrement d’accord avec la décision de TLC de ne pas renouveler » Counting On « et nous sommes ravis du prochain chapitre de notre vie. »

Vuolo a conclu la déclaration avec une note de remerciement, ajoutant: «Nous aimerions remercier nos fans, nos amis et l’incroyable équipe de tournage qui nous ont montré amour et soutien. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage créatif à Los Angeles et de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Amy Duggar King, la nièce de 34 ans de Jim Bob et Michelle, a pris un moment le mercredi 30 juin pour adresser la nouvelle de l’annulation de l’émission sur Instagram à côté d’un diaporama de photos de famille au fil des ans.

« @TLC- merci pour le trajet », a-t-elle écrit dans la légende. «Je chérirai les souvenirs, toujours. Aussi, je soutiens le réseau dans cette décision !

« Counting On » était un spin-off de « 19 Kids and Counting », qui suivait Jim Bob et Michelle et leur vie quotidienne avec une famille nombreuse. L’émission originale a été annulée en 2015 après des allégations selon lesquelles Josh avait agressé quatre de ses sœurs, ainsi qu’une baby-sitter.