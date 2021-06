Jill Biden explique pourquoi elle porte une veste ‘Love’ lors d’un voyage au Royaume-Uni

Jill Biden cherche à répandre l’amour lors d’un voyage diplomatique en Grande-Bretagne.

La première dame a été vue portant une veste noire avec le mot « LOVE » gravé dans le dos jeudi lors d’une réunion aux côtés du président Joe Biden avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et son épouse, Carrie Johnson, avant la réunion de ce week-end du Groupe des Sept leaders industriels.

« Je pense que nous apportons l’amour d’Amérique », Biden a déclaré aux journalistes. « Il s’agit d’une conférence mondiale, et nous essayons d’apporter l’unité à travers le monde. Et je pense que c’est important en ce moment que les gens ressentent un sentiment d’unité pour tous les pays et ressentent un sentiment d’espoir après cette année de pandémie. «

Son message fait écho à celui que son mari a adressé aux journalistes mercredi dans des remarques préparées après l’arrivée du couple en Grande-Bretagne pour le premier voyage du président à l’étranger depuis son entrée en fonction.

La première dame Jill Biden porte une veste portant le mot « amour » alors qu’elle et le président Joe Biden rencontrent le Premier ministre britannique Boris Johnson et son épouse, Carrie Johnson. Toby Melville / Getty Images

« Nous allons indiquer clairement que les États-Unis sont de retour et que les démocraties du monde s’unissent pour relever les défis les plus difficiles et les problèmes qui comptent le plus pour notre avenir », a déclaré le président à la Royal Air Force Mildenhall. « Nos alliances n’ont pas été construites par la coercition ou maintenues par des menaces. Elles sont fondées sur des idéaux démocratiques, une vision partagée de l’avenir, où chaque voix compte. »

La première dame a également déclaré jeudi qu’elle et son mari attendaient avec impatience une « partie passionnante de la visite » lorsqu’ils passeraient du temps à rencontrer la reine Elizabeth II.

« Nous attendions cela avec impatience depuis des semaines, et maintenant nous sommes enfin là, et c’est un beau début », a-t-elle déclaré.

Le message de Biden sur sa veste est comparé à celui sur un manteau porté par l’ancienne première dame Melania Trump qui a fait la une des journaux lors d’un voyage en 2018 à la frontière sud-ouest des États-Unis.

Trump se dirigeait vers des enfants séparés de leurs parents à la frontière lorsqu’elle portait une veste verte Zara avec les mots « Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas? » en blanc dessus. Un porte-parole de la première dame a déclaré plus tard que le manteau n’offrait pas de message caché, mais le président Donald Trump a tweeté peu de temps après que les mots du manteau faisaient référence aux médias.

Le président Biden suivra le sommet du G-7 de ce week-end avec un sommet de l’OTAN à Bruxelles, à partir de lundi. Il rencontrera ensuite le président russe Vladimir Poutine à Genève.

« Joe aime la politique étrangère », a déclaré la première dame aux journalistes. « C’est son point fort. »