Jill Biden est la star de la couverture du mois d’août de Vogue – voir les photos

La première dame Jill Biden explique ce que c’est que d’équilibrer la responsabilité d’être à la Maison Blanche tout en enseignant dans une large interview de couverture pour le numéro d’août de Vogue.

Biden, qui est mariée au président Joe Biden depuis plus de 40 ans et enseignante depuis plus de trois décennies, a déclaré qu’il était important pour elle d’exercer les deux fonctions. Qu’elle corrige des papiers sur Air Force One ou dirige des cours Zoom depuis une chambre d’hôtel, elle a dit qu’elle s’était poussée à continuer à travailler son travail de jour.

« J’ai entendu ça tout le temps pendant la campagne. Du genre, ‘Non. Vous ne pourrez pas enseigner en tant que première dame' », a déclaré Biden à Vogue. « Et j’ai dit : ‘Pourquoi pas ? Tu fais bouger les choses, n’est-ce pas ?' »

Le Dr Jill Biden porte une robe fleurie Oscar de la Renta sur la couverture du numéro d’août de Vogue. Annie Leibovitz / Vogue

Biden a déclaré qu’il était également important pour elle de « ne jamais gaspiller » la plate-forme qu’elle détient en tant que première dame.

« Quand je suis devenu Second Lady (en 2008) – et il y avait tellement de choses que je voulais faire – j’ai toujours dit: » Je ne gaspillerai jamais cette plate-forme « », a déclaré Biden. « Et maintenant, j’ai une plus grande plate-forme, et je me sens chaque jour, comme … Que pourrais-je abandonner? Que je voudrais abandonner? Rien. Si quoi que ce soit, j’ai envie d’ajouter plus de choses, mais je sais que ce n’est pas le cas. possible, parce que vous voulez rester centré, parce que vous voulez bien faire les choses. Et il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement.

Le président a déclaré que Biden semblait toujours savoir ce qu’elle ferait si elle avait la plate-forme qu’elle a actuellement, rappelant son hésitation à être l’épouse d’un sénateur américain au début de sa carrière.

« Il était clair pour moi qu’elle savait exactement ce qu’elle ferait si elle était première dame », a-t-il déclaré. « Et elle est donc entrée, je pense – connaissant l’expérience d’être vice-président, connaissant le pouvoir de la présidence – sachant qu’elle pouvait changer les choses. »

Au milieu de la pandémie, il y a certainement de quoi occuper la première dame. Elle est apparue sur des sites de vaccination pour rassurer ceux qui craignaient de se faire vacciner contre le coronavirus et a prononcé des discours sur le plan de sauvetage américain, soulignant son importance pour les familles. Biden a également parlé de l’extension des crédits d’impôt pour enfants aux paiements directs, ce qui donnerait à des millions de familles des milliers de dollars chaque année, et a relancé « Joining Forces », une initiative de soutien aux familles de militaires qu’elle a lancée avec l’ancienne première dame Michelle Obama pendant premier mandat de l’ancien président Barack Obama.

Biden travaillant dans le salon est de la Maison Blanche. Annie Leibovitz / Vogue

Le président Biden a déclaré que l’emploi du temps chargé de sa femme a rendu difficile pour les deux hommes de passer autant de temps ensemble qu’avant. Alors qu’ils pouvaient s’échapper une fois par mois dans un bed-and-breakfast local dans le Delaware, leurs horaires actuels rendent un tel tête-à-tête impossible.

« Elle me manque, » dit-il. « Je suis vraiment fier d’elle. … Elle a voyagé dans tout le pays. Et fait des événements majeurs pour moi … et pour le pays. Et donc je vais découvrir que je travaille sur un sacré discours important et je suis distrait. Et puis je ne travaille peut-être pas sur un et je veux sortir avec elle, et elle travaille sur un discours important ! Ou à noter des devoirs. Nous devons trouver un moyen – et je cela signifie sincèrement – pouvoir voler du temps l’un pour l’autre. »

Biden a déclaré qu’il y avait du vrai dans ce que son mari a dit à propos de leurs horaires chaotiques, mais le couple essaie de se réserver du temps autant que possible.

« Nous devons, je pense, essayer un peu plus fort de prendre du temps les uns pour les autres », a déclaré Biden. « Même le truc de dîner ensemble : parfois, nous mangeons sur le balcon ; hier soir, nous avons mangé dans l’Ovale jaune, à l’étage. C’est juste une partie de la journée que nous mettons à part, et nous allumons toujours les bougies, avons toujours les conversations, rangez toujours les téléphones. »

Biden passe du temps avec son mari, le président Joe Biden, sur le patio du bureau ovale. Annie Leibovitz / Vogue

Biden a déclaré qu’une autre de ses priorités – en plus de l’enseignement, de la politique et du temps passé avec son mari – est de faire en sorte que la Maison Blanche se sente comme une maison pour elle-même et sa famille. Alors que la Maison Blanche a reçu l’autorisation d’atterrir Marine One, l’hélicoptère présidentiel, près de leur maison de plage au Delaware, Biden a déclaré qu’elle n’était pas sûre du temps que son mari pourrait passer sur la plage, alors elle veut faire le White La maison elle-même se sent à l’aise.

« Je suppose que notre base d’attache s’est en quelque sorte étendue du Delaware à Washington », a déclaré Biden. « C’est juste plus grand maintenant … Je veux que la Maison Blanche se sente à l’aise. C’est comme ma maison de plage, où vous avez l’impression de pouvoir entrer et votre maillot de bain est de sable, mais vous pouvez vous asseoir sur la chaise. Je veux que les gens se sentent comme ça, qu’ils soient à l’aise, que c’est leur maison. Pas comme : ‘Oh, je ne peux pas toucher à ça.' »

