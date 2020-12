Jhené Aiko et Nas déposent un vidéoclip en noir et blanc pour « 10K heures »

Jhené Aiko et Nas viennent de sortir un superbe clip en noir et blanc pour leur ambiance jazz lounge, « 10k Hours ».



Jhené Aiko et Nas se sont associés sur le chanteur R&B Chilombo projet plus tôt cette année pour le morceau de jazz lounge « 10k Hours » – un air émotionnel à tempo bas qui parle d’une relation éprouvante, on-again-off-again. La vidéo entière est en noir et blanc, se déroule dans un studio d’enregistrement et enveloppée dans un vieux filtre de film. C’est simple mais élégant. Parfois, moins c’est plus.

« Chaque personne qui vient dans votre vie … est ici pour un temps limité … alors soyez juste … soyez là », a écrit Aiko via Instagram avec quelques clichés de la vidéo.

Ce n’était pas la seule collaboration qu’Aiko et Nas avaient sur son dernier projet. Les deux ont également uni leurs forces sur la piste, « vous manquez », une performance tout aussi vulnérable. Chilombo était de loin l’un des albums R & B les plus attendus et les plus parlés de l’année – elle l’a certainement livré.

«Dans un sens, je suis comme un volcan, et cet album est une éruption. Il commence par ‘Triggered’, et il y a une coulée de lave avec toutes ces chansons où c’est une jam session à écoulement libre. Et puis ça s’est installé – et ça est devenue cette belle terre où il y a une nouvelle vie », dit-elle Panneau d’affichage du voyage vers son chef-d’œuvre de 20 titres.

Regardez le clip officiel des « 10k heures » de Jhené Aiko et Nas ci-dessus.