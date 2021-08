Jeux PS Plus pour août 2021 disponibles en téléchargement sur PS5, PS4 maintenant

Sony PlayStation Plus, Carte d’abonnement de 12 mois, Code jeu à télécharger, Compte français

12 mois d’abonnement à PS Plus, Service d’abonnement premium de PlayStation pour booster votre système PS4 et votre compte PlayStation Network Pour profiter du mode multijoueur en ligne et bénéficier en exclusivité des meilleures remises disponibles sur le PlayStation Store 2 jeux PS4 à télécharger sans frais chaque mois, Option Share Play pour partager vos parties en cours, 100 Go de stockage sur cloud disponible sur chaque système Accès prioritaire au lancement de démos et versions bêta publiques, Autres avantages à découvrir sur votre espace abonné Hubs PS Plus Contenu : 1 Carte d'abonnement de 12 mois à PlayStation Plus, 1 Code à télécharger, Compte France, Disponible également en abonnement de 1 et 3 mois