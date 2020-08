XBOX Live Xbox Gold, les Jeux GRAUITS de septembre 2020

The Division est la tête d’affiche des jeux qui arrivent en septembre gratuitement aux abonnés Xbox Live Gold

Même si Xbox série x est celui qui prend toute la proéminence du les dernières semaines au sein de l’écosystème Microsoft, n’oublie pas ça Xbox Live Gold tient sa promesse depuis des années: jeux mensuels. En ce sens, il y a quelques instants le nouveau Jeux avec de l’or pour Xbox One et Xbox 360, ou ce qui est pareil, les jeux qui seront mis à disposition sans frais supplémentaires pour les abonnés du service Xbox Live Gold en septembre prochain.

Vous pouvez voir les jeux Games With Gold sur la vidéo suivante partagé par la Xbox elle-même:

Les jeux gratuits qui arrivent avec le Xbox Gold en Septembre 2020

The Division (1-30 septembre)

New York, à partir d’aujourd’hui. Une pandémie sans précédent a ravagé la ville le vendredi noir. Les services de base tombent les uns après les autres. En quelques jours, sans nourriture ni eau, la société est plongée dans le chaos. Vous faites partie de The Division, une unité indépendante d’agents tactiques formés pour opérer seuls. Votre mission: protéger ce qui reste de la société et redonner espoir à la ville. En tant qu’agent de division, frayez-vous un chemin à travers une jungle urbaine effrayante dans le chaos. Obtenez, améliorez et personnalisez votre équipement avec les dernières technologies. Reprenez New York des factions ennemies, seul ou avec des amis.

The Book of Unwritten Tales 2 (16 septembre-15 octobre)

Une nouvelle aventure de KING Art, créateurs de “The Book of Unwritten Tales”, “The Critter Chronicles” et “The Raven – Legacy of a Master Thief” Une histoire fantastique avec laquelle vous pouvez passer plus de 20 heures à cliquer. Il conserve son sens de l’humour distinctif et comprend de charmantes parodies du Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, Discworld, Le Hobbit, WoW … et bien d’autres! Il contient des centaines d’énigmes étranges, mais avec beaucoup de logique. Un gameplay “multi-personnages” qui n’échoue jamais!

De Blob 2 (du 1er au 15 septembre

Le camarade Black et les Inkies reviennent dans Blob 2 avec un nouveau plan pour supprimer la couleur du monde. Aidé par Papa Blanc et sa horde d’adeptes, les Blancs, Blob et leurs amis devront travailler dur pour redonner de la couleur aux citoyens de Prism City. Partez pour une aventure pleine d’action et de couleurs où vous pouvez donner vie au monde avec de la musique, des dessins et des peintures personnalisées. De Blob 2 est une évolution créative dans laquelle votre imagination prend les rênes.

Armed and Dangerous (16-30 septembre)

Une bande de rebelles divers et grossiers, unis par une mission impossible. Avec un arsenal d’armes extravagantes, ils sont destinés à la victoire en 12 000 rounds ou moins. S’ils peuvent surpasser une armée de robots psychotiques et de Goliaths qui brisent les murs, ils peuvent peut-être sauver le monde … s’ils ne le brûlent pas d’abord.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂