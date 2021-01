Jeu de puces Samsung Exynos 2100 5G avec technologie de traitement 5 nm, processeur Arm Cortex-x1, GPU 40% plus rapide annoncé

12 janv.2021 20:46:28 IST

Deux jours avant le Événement Galaxy Unpacked 2021, Samsung a dévoilé l’Exynos 2100 lors de l’événement « Exynos On » aujourd’hui. Le smartphone de la série Samsung Galaxy S21 sera le premier smartphone à être alimenté par le nouveau chipset. Samsung affirme que la puce Exynos 2100 est le processeur le plus puissant de l’entreprise à ce jour. Le chipset Exynos 2100 5G est construit autour d’une technologie de traitement 5 nm qui pourrait offrir une augmentation de 10% des performances et 20% de consommation d’énergie en moins. Le chipset utilise des octa-cœurs dont un ARM cortex-x1.

Selon Samsung, « Le processeur est capable d’effectuer jusqu’à 26 billions d’opérations par seconde (TOPS), avec plus de deux fois l’efficacité énergétique de la génération précédente. »

L’Exynos 2100 utilise Arm Mali G78, qui dispose de 14 moteurs graphiques. Le GPU pourrait offrir plus de 40% d’augmentation des performances graphiques. L’Exynos 2100 pourrait offrir des performances 30% meilleures que son prédécesseur. Le chipset prend en charge des résolutions de caméra allant jusqu’à 200 MP et peut se connecter avec jusqu’à six capteurs individuels. Grâce à l’intelligence artificielle améliorée, le processeur de signal d’image avancé de l’Exynos 2100 peut reconnaître les scènes, les visages et les objets et ajuster les paramètres de la caméra en conséquence.

Le modem 5G de l’Exynos 2100 SoC prend en charge les spectres 5G sous-6 GHz et mmWave. Il peut offrir une vitesse de liaison descendante allant jusqu’à 7,35 Gbps et 5,1 Gbps en sous-6 GHz en mmWave.

