Jetez un œil: Devolver Digital revient à la saison E3 en 2021

Vous pouvez toujours compter sur Devolver Digital pour apporter des bêtises surréalistes aux procédures habituelles de l’E3, et pour cela, nous l’adorons. Le label indépendant est apparu dans et autour de l’explosion de l’actualité du jeu de l’été au cours des dernières années, se moquant des conférences de presse et versant une quantité inhabituellement élevée de sang. C’est ridicule, et on attend la suite avec impatience.

Heureusement, Devolver a pratiquement confirmé sa présence avec le tweet suivant :

Le futur recommence le 12 juin. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n– Devolver Digital (@devolverdigital) 2 juin 2021

Oui, l’éditeur reviendra avec un Devolver Direct le 12 juin. Bien qu’une certaine hilarité absurde se produira sans aucun doute, nous nous attendons également à ce qu’il y ait une poignée d’annonces ou de mises à jour de jeux. Nous pouvons imaginer que Fall Guys recevra une sorte de mise à jour – peut-être un teaser de la saison 5 ? – tandis que Shadow Warrior 3 fera probablement son apparition. Devolver signe toujours de nouveaux projets, nous verrons donc probablement un ou deux nouveaux jeux annoncés parmi les absurdités également.

Êtes-vous ravi du retour de Devolver Direct ? Préparez-vous dans la section commentaires ci-dessous.