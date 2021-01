Jessica Campbell décède, la star des élections avait 38 ans

Ancienne actrice Jessica Campbell, qui est apparu aux côtés de Reese Witherspoon et Matthew Broderick dans la comédie de 1999 Élection, est malheureusement décédé. La nouvelle de sa mort commence à peine à frapper la presse, bien que sa famille ait révélé à TMZ que Campbell avait été retrouvée morte le 29 décembre à son domicile à Portland. Bien qu’une autopsie complète aurait été réalisée, une cause officielle de décès n’a pas encore été divulguée à la famille. Elle avait 38 ans.

Selon la cousine de Campbell, Sarah, sa mort a été très soudaine et a été un énorme choc pour la famille. Campbell, qui travaillait comme naturopathe, aurait eu une journée très routinière lorsqu’elle décédait, travaillant avec des patients dans son cabinet. Après le travail, elle est retournée chez elle pour rendre visite à sa mère et à sa tante.

Sarah dit que Campbell a été retrouvée plus tard effondrée sur le sol après être allée aux toilettes et ne jamais en ressortir. Sa tante a essayé de la faire revivre avant que les ambulanciers paramédicaux ne prennent le relais à leur arrivée sur les lieux, mais Jessica n’a pas pu être sauvée malgré tous leurs efforts. La famille a également déclaré que Campbell s’était plainte de congestion et soupçonnait qu’elle attrapait un rhume, bien que la maladie ne soit pas considérée comme Covid-19.

En tant qu’actrice, Campbell était surtout connue pour avoir joué le rôle de Tammy Metzler dans Élection, la sœur cadette du personnage de Chris Klein, Paul. Le rôle a valu à Campbell une certaine reconnaissance, la mettant en nomination aux Independent Spirit Awards pour la meilleure première performance et au YoungStar Award de la meilleure performance d’une jeune actrice dans un film de comédie. S’adressant à Twitter après avoir entendu parler du décès de Campbell, Élection co-star Reese Witherspoon adressé la nouvelle déchirante.

Tellement le cœur brisé d’entendre ça. Travailler avec Jessica sur les élections a été un tel plaisir. J’envoie tout mon amour à la famille et aux proches de Jessica. https://t.co/xEt6bOwWqE – Reese Witherspoon (@ReeseW) 13 janvier 2021

« Tellement le cœur brisé d’entendre ça. Travailler avec Jessica sur Élection était un tel plaisir. J’envoie tout mon amour à la famille et aux proches de Jessica », écrit Witherspoon.

En tant qu’enfant star, Campbell est également apparu dans le téléfilm Dans le meilleur intérêt des enfants aux côtés de Sarah Jessica Parker et Sally Struthers. Elle a également joué le rôle d’Amy Andrews dans la série comique Freaks and Geeks de 2000, qui a développé un grand culte et a présenté une distribution d’ensemble comprenant James Franco, Seth Rogen, Linda Cardellini, Jason Segel et John Francis Daley. Jessica a également été présentée avec Glenn Close, Kristen Stewart et Timothy Olyphant dans le drame de Rose Troche en 2001 La sécurité des objets.

Campbell’s laisse dans le deuil son fils Oliver, âgé de 10 ans. Après son décès, une page GoFundMe a été lancée pour aider la famille à couvrir les frais funéraires et à subvenir aux besoins du jeune garçon. Freaks and Geeks Le producteur exécutif Judd Apatow a personnellement fait un don de 5 000 €, et des inconnus du monde entier ajoutent également leurs contributions. La famille dit également que Jessica a été incinérée et qu’elle planifie actuellement un service commémoratif. Nos pensées vont à Oliver et au reste de la famille de Campell pendant cette période incroyablement douloureuse. Elle sera aimée et manquée. Repose en paix. Vous pouvez faire un don à la famille en vous rendant sur GoFundMe. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

