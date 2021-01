Jesse Plemons et Daniel Kaluuya ont offert les rôles principaux dans le prochain film de Jordan Peele

Sortez Le réalisateur Jordan Peele travaille actuellement sur un nouveau projet, généralement mystérieux, avec des rapports indiquant maintenant que le réalisateur de films d’horreur courtise deux acteurs très talentueux pour ses co-chefs de file. Peele chercherait à se réunir avec Sortez star Daniel Kaluuya, tout en tendant la main à Breaking Bad’s Jesse Plemons. L’idée est que les deux jouent le rôle principal dans le projet sans titre, les deux acteurs ayant chacun offert un rôle principal dans la procédure.

Bien que très, très peu de choses soient connues sur le projet à l’heure actuelle, l’histoire reste une énigme alléchante, plusieurs détails concernant les personnages principaux ont été révélés. Les personnages incluent « un antagoniste, le ‘Male Villain’ un homme dans la vingtaine ou la cinquantaine » ainsi que « Artie » un autre rôle principal et « Winston Claes », un personnage secondaire. Nul doute que Daniel Kaluuya et Jesse Plemons sont courtisés pour le méchant et Artie.

« Artie » est décrit comme « un homme latino-américain ou amérindien dans la vingtaine à la trentaine. Artie est originaire de Los Angeles et travaille dans le département d’électronique d’un grand magasin de détail. Artie est décrit comme un homme authentique, perspicace et » poignant » ‘ ».

« Winston Claes » quant à lui « est un personnage secondaire 55-70, ce personnage est une ethnie ouverte. Winston est un photographe de beaux-arts dont l’obsession de perfection pour la perfection l’a conduit au bord d’une fin terne et insatisfaisante de sa carrière. Il »dégage un aperçu succinct, battu par les intempéries, d’un mentor aimablement bourru et réticent. Winston est émotionnellement équilibré, mais son talon d’Achille est son ego à peine voilé.

Daniel Kaluuya et Jesse Plemons se sont avérés au cours des dernières années être deux des jeunes artistes les plus talentueux qui travaillent actuellement. Kaluuya est devenu bien connu pour ses rôles dans les goûts de Sortez, Panthère noire et Veuves, avec le thriller biographique à venir Judas et le Messie noir ressemblant à une meilleure carrière pour l’acteur. Plemons entre-temps fait irruption sur les écrans en tant que Todd terriblement sociopathe dans la série à succès Breaking Bad avant de jouer dans des projets aussi prestigieux que Fargo, Miroir noir, Viceet de Martin Scorsese L’Irlandais.

Jordan Peele produira, dirigera et écrira le projet actuellement sans titre, avec Win Rosenfeld, Ian Cooper et Peter Graf également attachés à la production. Le film dirigé par Jordan Peele devrait commencer à tourner à Los Angeles plus tard cette année, vers avril, et proviendra d’Universal Pictures et de la société de production de Peele, Monkeypaw Productions.

Alors que Peele a commencé sa carrière dans la comédie, il est rapidement devenu connu comme un maestro du cinéma d’horreur moderne. Le cinéaste a reçu un Oscar du meilleur scénario original pour ses débuts de réalisateur délicieusement terrifiants et profondément d’actualité. Sortez en 2017. Le film suit Chris, un homme afro-américain qui décide de rendre visite aux parents de sa petite amie caucasienne lors d’un week-end. Bien que cela semble normal au début, il n’est pas prêt à vivre les horreurs bizarres qui sont sur le point de lui arriver.

Sortez s’est avéré être un énorme succès commercial, rapportant 255 millions de dollars dans le monde sur un budget de 4,5 millions de dollars, et a été nominé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Il n’est donc pas surprenant que Peele soit si désireux de faire à nouveau équipe avec Kaluuya.

Peele a suivi Sortez avec le tout aussi opportun Nous en 2019. En vedette Panthère noire Lupita Nyong’o dans le rôle d’Adélaïde Wilson, le film la suit ainsi que sa famille sur vocation, quand ils sont soudainement attaqués par des personnages mystérieux habillés de rouge. En y regardant de plus près, les Wilson se rendent compte que les intrus sont exactement leurs sosies. Tandis que Nous n’a pas été aussi universellement salué que l’effort précédent de Peele, il a néanmoins démontré son affinité pour l’horreur et ses talents pour utiliser le genre pour commenter l’état du monde moderne. Cela nous vient de l’Illumnerdi.

Sujets: Monstres universels