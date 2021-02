Jessa Duggar est-elle enceinte? «  Compter sur  » Star attend le bébé n ° 4 après une fausse couche

Jessa Duggar Seewald a commencé à faire la une des journaux lorsqu’elle était la star de 17 enfants et compter, qui est devenu 18 enfants et compter et ultimement, 19 enfants et compter, diffusé sur le réseau TLC.

L’émission, qui a été annulée en 2015, était axée sur Jim Bob et Michelle Duggar – les parents de Jessa – qui sont des baptistes fervents et ont permis à Dieu de déterminer le nombre d’enfants qu’ils ont. (Le décompte final, comme son nom l’indique, était de 19.)

Après l’annulation de l’émission originale de Duggar, Comptant sur – qui se concentre sur Jessa Seewald, Jinger Vuolo, Joy-Anna Forsyth et les autres frères et sœurs de Duggar – a été créée et reste en ondes aujourd’hui.

Jessa Duggar est-elle enceinte?

Maintenant, cependant, il ressemble à Jessa Duggar Seewald « compte sur » les traditions de sa famille pour la faire passer, car elle vient d’annoncer qu’elle est de nouveau enceinte!

Elle attend bébé non. 4!

Jessa Duggar Seewald est allée à Divertissement ce soir pour annoncer en exclusivité qu’elle attend son quatrième enfant avec son mari, Ben Seewald.

« Après la perte déchirante d’un bébé l’année dernière, nous sommes ravis de partager qu’un autre petit Seewald est en route! » a déclaré le couple dans un communiqué.

« La grossesse se déroule bien, et bébé et Jessa vont bien. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour le précieux cadeau d’une nouvelle vie! Les enfants sont ravis, et nous avons hâte d’accueillir cette petite dans nos bras. été », lit-on dans le reste de la déclaration.

Elle a fait une fausse couche l’année dernière.

Cette quatrième grossesse sera un «bébé arc-en-ciel», ou un bébé conçu après une fausse couche, pour les Duggar-Seewalds. Bien que Jessa Seewald n’ait pas partagé beaucoup de détails sur sa fausse couche, nous pouvons confirmer qu’elle en a souffert l’année dernière. Malheureusement, sa sœur Joy-Anna Duggar Forsyth a également fait une fausse couche à 20 semaines.

Jessa Duggar Seewald et son mari, Ben Seewald, ont deux fils et une fille.

Bien que le couple n’ait pas encore annoncé le sexe de son nouveau bébé, le nouveau bébé rejoindra les deux fils du couple – Spurgeon, 5 ans, et Henry, 4 ans – ainsi que sa fille de 20 mois, Ivy.

Le couple a également exprimé son intérêt pour l’adoption et / ou le placement en famille d’accueil.

Peu de temps après que Jessa Duggar Seewald a fait une fausse couche, le couple a déclaré que, même s’ils étaient prêts à essayer d’avoir un autre bébé, ils envisageaient également l’adoption et / ou une famille d’accueil.

«Nous pourrions attendre que tous nos enfants soient adultes et partis, puis adopter, mais je pense aussi que c’est plutôt cool d’avoir un enfant adopté qui grandit avec les autres enfants», a-t-elle déclaré. Nous hebdomadaire à l’époque.

«Nous sommes juste dans une phase de, comme, de rencontrer des gens qui ont adopté et d’obtenir des conseils, d’écouter leurs histoires et de voir à quoi cela pourrait ressembler pour nous. … Nous ne savons pas si notre prochain bébé sera adopté ou non.

Jessa Duggar Seewald n’est pas le seul Duggar qui est au milieu de la fièvre infantile!

On dirait que tous les Duggars suivent la tradition familiale «d’être féconds et de se multiplier».

En mars 2020, Joy-Anna Duggar Forsyth a annoncé qu’elle et son mari, Austin, attendaient un enfant. Le couple a accueilli une petite fille en bonne santé en août 2020.

Jessa Duggar Seewald aura-t-elle autant d’enfants que ses parents?

Bien que Jessa Duggar Seewald semble être ouverte à l’idée d’avoir une grande famille, en particulier selon les normes modernes, il ne semble pas qu’elle aura autant d’enfants que ses parents.

«Je suppose que nous le prenons un par un, et nous sommes reconnaissants pour chacun d’eux», a-t-elle expliqué.

Félicitations pour le couple, alors!

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc.