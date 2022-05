Jess Bush Binged Star Trek: La série originale pour le rôle de Strange New Worlds

Le premier épisode de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes« Strange New Worlds », est arrivé en streaming sur Paramount +, et les téléspectateurs ont été réintroduits dans l’un des plus anciens Star Trek personnages: Nurse Christine Chapel, joué sur Star Trek : la série originale par la Première Dame de Star Trek, Majel Barrett-Roddenberry, épouse de Gene Roddenberry. Selon Jess Bush, l’acteur australien qui joue l’incarnation mise à jour du personnage sur De nouveaux mondes étrangesil y a eu beaucoup de préparation pour entrer dans le rôle.

Bush, qui a concouru sur Le prochain top model américain en 2011 et a ensuite travaillé en tant qu’artiste, a parlé à Heavy.com et à d’autres organes de presse de la prise du rôle créé par feu Majel, affirmant qu’entrer dans le rôle et la franchise avec un impact culturel aussi fort était excitant. Elle a dit que sa préparation comprenait le binging La série originale épisodes qui présentaient des apparitions de Chapel et plus encore. « J’ai lu autant que j’ai pu sur Majel et Chapel », a déclaré Bush. « J’ai regardé un tas de CGU. J’ai beaucoup lu. »

Cependant, alors que Bush a peut-être fait de nombreuses recherches sur l’interprétation de Chapel par Barrett-Roddenberry, il y a également eu quelques mises à jour de sa représentation. Parmi celles-ci, le fait que sa personnalité n’est plus aussi étroitement liée à son attirance pour le Entrepriseofficier scientifique mi-humain, mi-vulcain, originaire de La série originale, interprété par Léonard Nimoy. Sur De nouveaux mondes étrangesun jeune Spock est joué par Ethan Peck.

« Chapelle en CGU, toute son intrigue était assez liée à qui elle cherchait », a expliqué Bush. « C’était une grande caractéristique de qui elle était. Je pense que c’est différent cette fois. Elle a cette joie de vivre et cette nature espiègle que j’aime incarner. Elle a traversé des trucs, en fait. »

En plus d’enquêter sur les Star Trek concernant Chapel, Bush a également beaucoup réfléchi au personnage lui-même. Lorsqu’on lui a demandé ce que Chapel pensait d’un sujet couvert par un prochain De nouveaux mondes étranges épisode, les lois régissant les espèces génétiquement modifiées, Bush avait préparé une réponse.

« En tant que personnage, Chapel croit que les règles sont des lignes directrices et que les gens passent en premier », a déclaré Bush. « Il faut faire attention aux circonstances d’une situation et ne pas être aveuglé par les règles. Oui, je pense qu’il y a certainement un respect des règles et des règlements et qu’ils sont là pour une raison, mais c’est presque un cadre de pour ensuite prendre des décisions. »





Majel Barrett-Roddenberry est à l’origine du rôle de numéro un de SNW





Primordial

Fait intéressant, Chapel n’est pas le seul personnage créé par Barrett-Roddenberry qui apparaît sur De nouveaux mondes étranges. L’un des trois protagonistes de la série, aux côtés de Spock de Peck et du capitaine Christopher Pike d’Anson Mount, est Number One, un personnage qui est apparu dans le pilote original de Star Trek, « La cage. » Cependant, lorsque les images du pilote non diffusé ont été réutilisées pour le CGU l’épisode de la saison un « The Menagerie », Barrett-Roddenberry a été crédité comme M. Leigh Hudec.

Barrett-Roddenberry a repris le rôle de Chapel sur Star Trek : la série animéeoù elle a également joué un autre membre du Entreprise l’équipage de la passerelle, M’Ress, un officier de Caitian Starfleet. Elle a également joué la voix de l’ordinateur du navire, pas seulement dans CGU et TAS mais dans de nombreux randonnée spectacles, y compris Star Trek : la nouvelle génération.





Selon Rod Roddenberry, le fils de Barrett-Roddenberry et Star Trek créateur Gene Roddenberry, il n’y en a qu’un randonnée le personnage de Barrett-Roddenberry aurait du mal à se voir joué par un autre acteur. Rod a dit que Lwaxana Troi, qui est apparu dans GNT et Star Trek : Deep Space Nineoccupait une place spéciale et personnelle dans le cœur de sa mère.





