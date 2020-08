“J’espère que vous l’avez testé”: Fauci ne fait pas confiance aux vaccins de Chine et de Russie

La Chine est déjà sur la bonne voie pour développer un vaccin corona. Et Moscou a également récemment promis de fournir la vaccination d’ici septembre. Cependant, l’expert américain en épidémies Fauci doute de l’approche des deux pays: dans quelle mesure les fonds annoncés sont-ils sûrs?

Anthony Fauci, spécialiste américain des maladies, a fait part de ses inquiétudes concernant la sécurité des vaccins corona développés en Chine et en Russie. “J’espère que les Chinois et les Russes testeront réellement le vaccin avant de le donner à qui que ce soit”, a déclaré Fauci lors d’une audition au Congrès lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis utiliseraient le vaccin s’il était disponible avant les autres. Selon l’expert en virus, les États-Unis ne seront pas dépendants des autres pays pour obtenir des vaccins.

Fauci a exprimé des doutes sur l’approche adoptée par la Chine et la Russie: “Les allégations selon lesquelles vous avez un vaccin prêt à être vendu avant de le tester sont au mieux problématiques”. Plusieurs entreprises chinoises en particulier sont à l’avant-garde de la course mondiale aux vaccins, tandis que la Russie a déclaré qu’elle serait en mesure de mettre un vaccin à la disposition du public d’ici septembre.

Deux sociétés chinoises, Sinovac et Sinopharm, ont entamé la troisième phase de test au Brésil et aux Émirats arabes unis. Un autre vaccin a déjà été administré à des membres de l’armée chinoise sans passer par la phase de test finale.

Trois vaccins contre les coronavirus développés par des entreprises occidentales sont également dans la troisième et dernière phase de test. La Chine et la Russie sont accusées d’avoir tenté de voler des informations sur la recherche sur les vaccins à d’autres pays. Pékin et Moscou nient les allégations.