Jeremy Kyle promet de « faire parler tout le monde » avec le lancement d’une nouvelle émission aujourd’hui

Alors que Jeremy Kyle revient sur les écrans avec une nouvelle émission quotidienne sur Talk TV, le présentateur a promis de « faire parler tout le monde » et que ce n’est que « le début ».

Kyle fait ses débuts sur la chaîne nouvellement lancée plus tard dans la journée après une brève apparition sur la chaîne plus tôt cette semaine, avec une nouvelle émission qui « a du punch avec des débats politiques enflammés, toutes les dernières nouvelles du Parlement et des interviews exclusives avec de grands- nommer des célébrités ».