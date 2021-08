Jeremy Clarkson surnommé « Le loup de Chipping Norton » après Tractor Chaos

Clarkson a écrit: « Je suis très mauvais. Kaleb, mon conducteur de tracteur, dit qu’il ne peut pas regarder quand je le fais et que je suis un… eh bien, disons que beaucoup de mes graines tombent dessus jachère et vous comprendrez l’essentiel de son observation. »

Il a ajouté: « Malgré les difficultés, la concentration et les remontrances sans fin, j’adore aller et venir.

« Et j’avais complètement détruit une porte à cinq barres. Je ne me souviens pas d’avoir fait quoi que ce soit.

Offrant un avant-goût de ce que nous pouvons attendre de la prochaine série, Amazon Prime Video a déclaré: « Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm alors que Jeremy vise à se diversifier, en élargissant ses connaissances agricoles limitées sous l’œil vigilant de son une équipe pragmatique : le conducteur de tracteur Kaleb, le favori des murs de pierre Gerald, le conseiller « Cheerful » Charlie, Lisa, la meilleure vendeuse de ferme de Jeremy et bien d’autres.

« La série 2 promet d’apporter plus de rires, de triomphes et de tribulations, et bien sûr plus de faux pas agricoles, alors que nous suivons Jeremy & co dans leur aventure agricole. »