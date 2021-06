Jensen Ackles révèle le costume de soldat garçon dans les garçons

Le look de Jensen Ackles en tant que Soldier Boy dans la saison 3 de Les garçons a enfin été révélé. Au cours des dernières semaines, Ackles a publié plusieurs taquineries de ses débuts imminents dans la populaire série de super-héros Amazon. Celles-ci consistaient principalement en des images d’Ackles sur le plateau montrant sa nouvelle barbe touffue, mais nous n’avons pas eu jusqu’à présent une photo complète de lui en costume. Vous pouvez jeter un œil à la nouvelle image ci-dessous.

« Il est le f’n Captain maintenant, America », un tweet de Les garçons lit, avec la révélation complète du costume.

Les garçons les lecteurs de bandes dessinées remarqueront immédiatement que le Jensen Ackles L’incarnation de Soldier Boy est très différente. Personnage parodique de Captain America, Soldier Boy semble plus prêt à frapper le front de la guerre pour combattre aux côtés de soldats américains, et moins comme la version plus colorée du personnage représenté dans les bandes dessinées. La barbe d’Ackles n’est pas aussi pleine que sur les photos de tournage récentes, ce qui est conforme à l’idée que Soldier Boy est à la retraite depuis un certain temps. Cela signifie-t-il que la saison 3 le verra sortir de sa retraite pour lutter contre le crime avec The Seven ?

En tout cas, Homelander (Antony Starr) n’est peut-être pas trop ravi de voir Soldier Boy. Le showrunner Eric Kripke a taquiné que le personnage d’Ackles est loin de l’incarnation maladroite et servile qui a été introduite dans les bandes dessinées originales. En fait, en tant que premier Supe de Vought, qui, selon Kripke, est essentiellement le « John Wayne » du monde des super-héros, Soldier Boy peut même constituer la plus grande menace à ce jour pour le Homelander tout aussi patriote. Il rappelle aussi Surnaturel les fans ne s’attendent pas à ce qu’Ackles soit un bon gars.

« Je pense que quiconque s’attend à ce que Jensen se présente et soit un bon gars, ils seront déçus. Je vais le dire! » Kripke a dit à Variety. « Dans les bandes dessinées, il est surtout un peu maladroit et soumis à Homelander, je dirais. Au moment où nous l’écrivons, nous allons vraiment parler de l’histoire de Vought parce qu’il est comme John Wayne: il est l’un de ces des gars qui existent depuis des décennies de l’histoire de Vought. »

Il a ajouté: « C’est l’un de ces gars qui existe depuis des décennies de l’histoire de Vought. Et il était Homelander avant Homelander, donc il vient d’une autre époque, mais il a l’ego et l’ambition – cela se présente simplement d’une manière différente parce que il vient d’une autre époque. »

Les garçons suit un groupe hétéroclite de justiciers travaillant ensemble pour empêcher les super-héros corrompus d’abuser de leurs capacités. Il est devenu un grand succès lors de sa première création sur Amazon en 2019, et la deuxième saison de l’année dernière n’a fait que rendre le spectacle encore plus populaire. Il y a beaucoup d’excitation autour de l’introduction d’Ackles dans la série, donc la saison 3 peut monter en flèche Les garçons en popularité encore plus loin.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la saison 3 de Les garçons, même si cela devrait arriver sur Amazon Prime plus tard cette année. En attendant, les fans peuvent revenir en arrière et diffuser les deux saisons originales à tout moment sur la plateforme. Une série dérivée de l’usurpation X Men sur les super-héros d’âge universitaire en formation est également en développement. Le premier regard sur Soldier Boy nous vient de Les garçons sur Twitter.

Sujets : Les garçons, Amazon Prime, Streaming