Jensen Ackles est Batman dans The Long Halloween, le regretté Naya Rivera est Catwoman

Le casting pour Batman: Le long Halloween La première partie a été révélée. Warner Bros.et DC ont partagé l’ensemble principal ouvrant la voie à la prochaine adaptation animée de ce scénario emblématique. Jensen Ackles, de Surnaturel la renommée, ouvre la voie en tant que Batman / Bruce Wayne. Également à bord du projet est l’ancien Joie star Naya Rivera, décédée en juillet dernier. Rivera est sur le point de jouer Catwoman dans le film d’animation.

Selon un nouveau rapport, Naya rivera avait terminé son travail de voix en tant que Catwoman / Selina Kyle pour le film avant son décès. Le reste de la distribution comprend Josh Duhamel (Transformateurs) en tant que Harvey Dent, Billy Burke (crépuscule) comme James Gordon, Titus Welliver (Bosch) comme Carmine Falcone, David Dastmalchian (Ant-Man et la guêpe) en tant que Calendar Man, Troy Baker (réunion de justiciers) en tant que Joker, Amy Landecker (Votre honneur) comme Barbara Gordon, Julie Nathanson (Trône des elfes) comme Gilda Dent, Jack Quaid (Les garçons) comme Alberto, Fred Tatasciore (Hulk et les agents de SMASH) comme Solomon Grundy et Alastair Duncan (Assistants) comme Alfred. Frances Callier (Le spectacle de Cleveland), Greg Chun (Jurassic World: Camp Crétacé), Gary Leroi Gray (Mes parrains sont magiques) et Jim Pirri (Victorieux) complètent l’ensemble principal. Leurs rôles spécifiques n’ont pas été révélés pour le moment.

L’adaptation animée sera en deux parties. Aucune date de sortie pour la première partie n’a encore été révélée, mais elle devrait arriver au printemps ou en été. C’est basé sur Batman: Le long Halloween, qui a été publié par DC Comics entre 1996 et 1997. L’histoire historique se déroule tôt dans la lutte contre le crime de Batman, avec un tueur en liberté à Gotham City, assassinant pendant les vacances. L’histoire originale est venue du duo de bandes dessinées emblématique de l’écrivain Jeph Loeb et de l’artiste Tim Sale. Il a résisté à l’épreuve du temps comme l’une des histoires les plus influentes et les plus aimées de la longue histoire du personnage. On pense que l’histoire, en partie, a inspiré The Batman du réalisateur Matt Reeves, qui arrive en salles l’année prochaine.

Dans Batman: Le long Halloween, un meurtrier est lâche et ne tue que les jours fériés. Le seul homme qui peut arrêter cette mystérieuse figure est The Dark Knight. L’histoire se déroule pendant les premiers jours de la lutte contre le crime de Batman. En collaboration avec le procureur de district Harvey Dent et le lieutenant James Gordon, Batman court contre le calendrier alors qu’il tente de découvrir qui est le tueur connu sous le nom de Holiday avant que la prochaine victime ne soit réclamée chaque mois. L’histoire est également liée aux événements qui transforment Harvey Dent en le méchant Two-Face.

Chris Palmer (Superman: l’homme de demain) dirige, travaille à partir d’un scénario de Tim Sheridan (Superman: l’homme de demain). Jim Krieg et Kimberly S. Moreau sont à bord en tant que producteurs, avec Butch Lukic en tant que producteur superviseur. Michael Uslan et Sam Register sont producteurs exécutifs. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout autre détail sur Batman: Le long Halloween, comme la date de sortie ou la bande-annonce, sont mis à disposition. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Batman: The Long Halloween, Batman