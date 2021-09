Jensen Ackles célèbre l’emballage des garçons exactement un an après Supernatural

Beaucoup de choses peuvent se passer en un an, car Jensen Ackles vient de découvrir. L’acteur, qui est probablement mieux connu pour son rôle de Dean Winchester dans Surnaturel, a terminé sa course sur cette série après 15 saisons en septembre 2020. Exactement un an jour pour jour après le tournage de son dernier épisode de cette série, Ackles a terminé le tournage de son prochain rôle dans la série en tant que Soldier Boy sur Les garçons. La coïncidence n’est pas passée inaperçue alors qu’Ackles l’aborde dans une nouvelle vidéo Instagram.

« Très bien, gang, fait amusant pour vous », dit Ackles dans les images. « Il y a un an, aujourd’hui – le 10 septembre 2020 – était le dernier jour sur le tournage de Surnaturel. Aujourd’hui – le 10 septembre 2021 – est le dernier jour sur le plateau de Les garçons. Coïncidence ? » Dans la légende, l’acteur ajoute : « Qu’est-ce que l’univers essaie de me dire ? »

Peu de choses ont été révélées sur les intrigues à venir dans la saison 3 de Les garçons, mais nous savons qu’Ackles sera au premier plan en tant que Soldier Boy. Inspiré d’un personnage des bandes dessinées originales, Soldier Boy est une parodie directe de Captain America. Parce qu’Ackles avait déjà auditionné pour le rôle de Steve Rogers dans l’univers cinématographique Marvel, décrocher ce rôle est un autre moment complet pour Ackles. Cela n’a pas été facile, car entrer dans le rôle d’un super-héros signifiait également une formation rigoureuse pour l’acteur.

Dans les bandes dessinées, Soldier Boy est décrit comme un lâche maladroit qui est totalement inféodé à Homelander (Antony Starr). Certains changements créatifs ont été apportés en l’amenant sur le petit écran, et il va être beaucoup plus dangereux avec Ackles dans le rôle. Le showrunner et créateur de la série Eric Kripke a déclaré que le personnage ne ressemblerait pas beaucoup à son homologue de la bande dessinée et pourrait en fait s’avérer être une menace sérieuse pour Homelander.

« La saison 3 se penche beaucoup plus sur l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers ce personnage de Soldier Boy », a expliqué Kripke, par Vanity Fair. « Nous avons pu creuser à la fois dans l’histoire du pays et aussi vraiment regarder la masculinité toxique et les rôles masculins, et quel as ** t-show cela est globalement causé. Tout ce putain de truc d’homme Marlboro indépendant. «

« Nous avions écrit Soldier Boy bien avant que je ne lance Jensen », a ajouté Kripke, expliquant comment le casting s’est déroulé. « La majorité des gars que nous recherchions pour cette partie étaient en fait plus âgés que Jensen. Parce que c’est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est tellement drôle comment ces choses arrivent parfois. Jensen m’a appelé et je ne suis plus dans la série mais nous restons en contact et nous envoyons des SMS de temps en temps. »

Kripke, qui a également taquiné que Soldier Boy n’est pas du tout un bon gars, poursuit en expliquant: « Mais il m’a appelé et nous discutions et je suis comme si je préparais la saison 3 de la série, et j’ai ce personnage Soldier Boy, et c’était vraiment pénible à lancer, et je n’ai vraiment trouvé personne. Hé, attendez une minute, voulez-vous le faire ? Je lui ai envoyé le script, et il est comme , oh mon Dieu, je veux totalement faire ça. Moins d’une semaine plus tard, il a été choisi. Il a juste appelé ce jour-là, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il a obtenu ce rôle. «

Il y a beaucoup d’excitation autour Les garçons‘ de retour, surtout avec Ackles qui fait désormais partie du casting. Lorsqu’il a commencé à tourner pour la nouvelle saison, des dizaines de milliers de fans se sont réunis pour lui souhaiter bonne chance avec le rôle. Malheureusement, une date de première pour la saison 3 n’a pas encore été annoncée, mais il est bon de savoir que le tournage est terminé. Pour l’instant, vous pouvez regarder les deux premières saisons sur Amazon Prime Video.

Sujets : Les garçons