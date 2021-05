Jennifer Lopez partage un doux duo avec sa mère sur scène lors du concert «  Vax Live  »

Une invitée très spéciale a rejoint Jennifer Lopez sur scène lors d’une récente représentation: sa maman!

Un membre du public a capturé une vidéo du doux moment Lopez a amené sa mère, Guadalupe Rodriguez, 75 ans, pour chanter avec elle pendant « Vax Live: Le concert pour réunir le monde », un avantage pour une accessibilité accrue du vaccin COVID-19 à travers le monde.

Chante, Lupe! Kevin Winter / Getty Images pour Global Citizen

« Faisons-le comme une berceuse, nous l’aidons, d’accord? » Lopez a dit à la foule. Puis, se tournant vers sa mère, elle a dit: « Chante-le-moi comme tu me le faisais chanter, d’accord? »

Sa mère a chanté quelques lignes de «Sweet Caroline» de Neil Diamond, mais adorablement troqué «Jennifer» pour «Caroline».

Sa maman semblait totalement à l’aise sur scène. Emma McIntyre / Getty Images pour Global Citizen

Après quelques instants, le groupe a repris le rythme et Lopez s’est joint à lui, et elle et sa mère semblaient s’amuser ensemble.

La foule a clairement aimé le doux moment mère-fille. Emma McIntyre / Getty Images pour Global Citizen

Lopez, 51 ans, s’est produit plusieurs fois lors de « Vax Live », qui a été enregistré le 2 mai au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, et sera diffusé sur plusieurs réseaux le 8 mai.

Le concert-bénéfice étoilé, qui a eu lieu devant un public limité de travailleurs de première ligne entièrement vaccinés, comprenait également des performances d’Eddie Vedder, des Foo Fighters et de J Balvin, ainsi que des apparitions du président Biden, la première dame Jill Biden. , Ben Affleck, Chrissy Teigen et plus encore.

Selena Gomez a accueilli l’événement, et le prince Harry et son épouse, l’ancienne Meghan Markle, ont participé en tant que présidents de campagne.

Ce n’est pas la première fois que Lopez se produit avec sa mère. En 2019, elle a posté une vidéo pour le 74e anniversaire de sa mère de sa surprise de sa maman en la tirant sur scène.

Sa mère avait l’air complètement abasourdie quand sa fille l’a invitée, mais elle a complètement embrassé le moment, synchronisant les lèvres avec la chanson de Lopez et montrant ses mouvements de danse.

«Les gens me demandent d’où je tire mon énergie, ma motivation, mes mouvements de danse lol … eh bien maintenant tu sais … Guadalupe … ma maman … aussi longtemps que je me souvienne, je peux la voir danser, rire et illuminer chaque pièce dans laquelle elle se trouvait », a écrit Lopez dans sa vidéo Instagram de la performance amusante mère-fille.

«Belle comme toujours, toujours vivante et toujours en train de danser comme un adolescent», a poursuivi Lopez. « Merci de m’aimer comme tu le fais, pour tout, pour être toi, il n’y a pas assez de mots, je t’aime pour toujours ♥ ️ Joyeux anniversaire force de la nature … #thelupinator. »

En rapport: