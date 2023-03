Jennifer Lopez et Ben Affleck travailleront ensemble sur un projet 20 ans après Gigli

in

Cinéma

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont devenus l’un des couples les plus aimés d’Hollywood et maintenant ils vont partager un projet dans le domaine professionnel.

©GettyBen Affleck et Jennifer Lopez

Il y a 20 ansJennifer Lopez et Ben Affleck écran partagé dans le film gigi où ils sont tombés amoureux pour la première fois. Bien qu’en termes de lien personnel des acteurs, le projet ait été très important, la réalité est que ce film a été un véritable échec qui, en Tomates pourries Il a le chiffre incroyable de 6% d’acceptation de la part des critiques spécialisés contre 13% du grand public.

Cette mauvaise expérience n’a pas fait peur Jennifer Lopez et Ben Affleckqui ont décidé de retravailler ensemble sur un projet qui ne les fera pas partager l’écran comme dans gigi mais cette fois, l’actrice et chanteuse jouera dans le film en question tandis que son mari agira en tant que producteur avec un autre visage familier de l’industrie cinématographique hollywoodienne : Matt Damonle grand partenaire de l’acteur de Batman.

Ben Affleck et Jennifer Lopez avec le même projet

Nous pouvons donc signaler que la société de production de ces partenaires et amis, Équité de l’artisteAvez-vous le film dans votre dossier? inarrêtable qui sera dirigé par Billy Goldenberg qu’il a déjà travaillé à une autre occasion avec Affleck. Le film raconte l’histoire émouvante d’Anthony Robles, un lutteur légendaire qui est né avec une jambe manquante et a réussi à remporter un championnat national en 2011 en compétition à l’Arizona State University. Qui donnera vie au personnage ? rappeur américain Jharrel Jérôme.

Parler avec CBS dimanche matin, Ben Affleck déclaré: « Nous embauchons toujours les meilleurs acteurs. Ça va être génial d’aller travailler avec votre femme, d’aller travailler avec votre meilleur ami. »a fait remarquer avec éloquence cette figure hollywoodienne qui connaît bien le fonctionnement de l’industrie aujourd’hui et l’intérêt que le fait que lui et sa femme partagent ce projet particulier va susciter dans le public du monde entier.

Ben Affleck est parvenu à une conclusion pour convoquer j lo dans inarrêtable: « Si vous n’aimez pas avec qui vous travaillez et si vous rencontrez des difficultés ou des problèmes au travail, je pense que c’est l’une des choses qui peuvent finir par causer de la dépression, de l’anxiété et de la douleur. À l’inverse, si vous aimez les gens avec qui vous travaillez, votre vie sera probablement bien meilleure, vous savez ? ».

