Jennifer Lopez et Ben Affleck sont-ils de retour ensemble? Exes vu «  traîner  »

QAZQA Lot de 4 spots avec LED IP68 - Garly

Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Pas dimmable, Cordon et prise inclus Ensemble de quatre points de ponction Garly pour le jardin. Ils sont petits et donc parfaits pour les placer dans votre jardin! Ils sont fournis complets avec la base (diamètre 10 cm) et la goupille afin que vous puissiez choisir comment vous souhaitez appliquer cet ensemble. Malgré leur petite taille, ils savent bien éclairer un arbre de votre jardin par exemple. C'est une lumière indirecte, ce qui le rend vraiment confortable pour vous asseoir dehors le soir! Avec une valeur IP de IP68, il est étanche, même sous l'eau! Les spots sont équipés d'un module LED intégré (non remplaçable) de 3 Watt, 270 lumen et 3000 Kelvin par spot. Ils ont une hauteur de 7 cm et un diamètre de 2,4 cm. L'article est fourni avec cordon et fiche. Les câbles des LED sont 2 x 2 mètres et 2 x 3 mètres. Le câble avec fiche est de 1,5 mètres. La tête du spot est réglable afin que vous puissiez diriger la lumière où vous le souhaitez. Un spot de jardin moderne et élégant: c'est le Garly.24 mm x 70 mm ( d x h )