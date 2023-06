Jennifer Lawrence répond si elle jouerait à nouveau Katniss Everdeen

KSK Casque Modulable Vision

La marque KSK vous présente le nouveau casque modulable 180° : le casque VISION. KSK pense à vous ! Oui vous les passionnés de deux roues, à la recherche d'un casque qui vous accompagne en toute saison sur vos trajets, qui reflète votre style et qui répond parfaitement à vos besoins. Le casque VISION innove grâce à son décor « effet kaléidoscope » avec un dégradé de la couleur grise, ainsi que ses lignes de finition silver sur les côtés et au-dessus du casque. Le nouveau casque modulable VISION de la marque KSK est doté d'une coque en ABS de couleur noir mat. Son intérieur daim et similicuir de couleurs noir et rouge combine confort et douceur. Le côté pratique de cet intérieur réside dans le fait qu'il est démontable et lavable. Le modulable 180° VISION est équipé de ventilations inférieures et supérieures ajustables qui vous permettent d'avoir une meilleure aération et circulation de l'air. La première est au niveau du dessus du casque et la deuxième est au niveau de la mentonnière. Sa modularité par simple pression sur le bouton situé à l'avant sous la mentonnière vous permettra de passer en position jet à l'arrêt. Vous aurez alors la possibilité de garder la visière transparente abaissée ou de la relever. Cet écran est également traité anti-rayure pour une durée de vie plus longue. Ce casque est pourvu d'une boucle micrométrique qui vous offre un serrage simple, rapide et efficace pour plus de sécurité afin que vous puissiez rouler en toute tranquillité. Le casque Vision 180° est homologué en position intégral (P). Il répond aux normes européennes et françaises en vigueur (ECE R 22.05) Si vous souhaitez vous procurer une nouvelle visière, vous pouvez en commander en appelant le service client au : 03 20 28 62 31 Pour une conduite en France, les autocollants réfléchissants à appliquer sur le haut, profil et arrière du casque sont obligatoires afin de garantir une meilleure visibilité des autres utilisateurs, en particulier la nuit. Ces autocollants sont fournis avec le casque, ainsi qu'une housse de protection. À la recherche d'un casque double homologationP/J ? Découvrez le IONOS.