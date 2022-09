Jennifer Lawrence dit qu’Hollywood ne la paiera jamais comme un homme

célébrités

Bien que Jennifer Lawrence soit l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, elle reconnaît que la différence avec les hommes existe toujours.

© GettyJennifer Lawrence

Jennifer Lawrence Elle est l’une des grandes représentantes de sa génération dans le monde du théâtre et à ce titre, elle a vu à quel point les chèques qu’elle reçoit pour chacune de ses œuvres grossissaient avec le temps, mais cette interprète reconnaît toujours qu’Hollywood maintient une dette vis-à-vis de la différence femme/homme.

L’actrice a une carrière avec de grands succès comme Les jeux de la faimla saga X Men, ne regarde pas, Scandale américain Oui Mère! Cependant, elle maintient toujours une affirmation concernant les différences entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, même en tenant compte du fait que Lawrence a gagné 10 millions de dollars pour une entrée en Les jeux de la faim et en 2014 et 2015, elle était l’actrice la mieux payée d’Hollywood.

Nous sommes en 2022 et bien que cela puisse paraître incroyable, il faut encore parler des différences dans les contrats des femmes et des hommes. C’est peut-être pour cela que l’idée d’être plus inclusif et de respecter l’autre pour ce qu’il est en tant qu’être humain semble encore très révolutionnaire. Et si, Jennifer Lawrence Elle a connu ces différences dans sa carrière à plus d’une occasion lorsque ses collègues masculins ont ramené plus d’argent à la maison pour le même projet.

Quelques exemples de ce que Jennifer a dû vivre dans l’industrie ? Selon les informations de Variétél’interprète gagnait bien moins que ses collègues masculins dans le film Scandale américain (2013), tandis qu’en 2021, il a été révélé que Jennifer gagnait 5 millions de dollars de moins que Leonardo DiCaprio dans le film à succès Netflix ne regarde pas. Tout cela étant une figure consacrée !

Jennifer Lawrence appelle à l’égalité

Dans une interview avec mode, Jennifer Lawrence Il a reconnu ce fait inquiétant de la réalité en admettant que tous les acteurs d’Hollywood remportaient des chèques juteux, mais cela ne rend pas moins injuste l’écart entre les femmes et les hommes : « Peu importe combien vous faites. Ne vont-ils pas encore me payer autant que ce type, pour ma v *** na? »a été la vive réaction de l’actrice.

Jennifer Lawrence Elle était la troisième plus jeune interprète à être nominée pour un Oscar, qu’elle a remporté deux ans plus tard pour son interprétation inoubliable de Tiffany Maxwell dans Les jeux du destin. Elle a acquis une reconnaissance internationale après avoir joué Katniss Everdeen, l’héroïne de la saga à succès de Les jeux de la faim et aussi avec son rôle de Mystique dans la franchise X Men.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂