Jennifer Hudson souligne que « Cats » était un film mal compris

Parler de « Cats », une bande musicale sortie en décembre 2019, c’est faire référence à l’un des plus gros fiascos devant le public et la critique au cours de la dernière décennie, causant des pertes de millionnaires à Universal Pictures pour sa distribution, en plus d’être toujours le cible de multiples railleries entre célébrités et internautes eux-mêmes à travers d’innombrables mèmes.

Inspiré par la comédie musicale du même nom produite par Andrew Lloyd Webber, « Cats » a été réalisé par Tom Hooper, étant son nouveau long métrage après la première acclamée de « Les Misérables » en 2012. Le film présentait une distribution multi-stars comprenant eux avaient des noms importants comme Idris Elba, Judi Dench, Taylor Swift ou Jennifer Hudson, qui ont récemment pris leur défense.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chris Evans et Scarlett Johansson se réunissent dans un film d’action

Hudson, une actrice et chanteuse américaine de premier plan chargée d’incarner Grizabella, a souligné lors d’un entretien avec Total Film que le film est un travail « incompris », notant qu’il était écrasant pour elle de recevoir l’impact d’après la dure réception avant le public et la revue.

« C’est dommage qu’il ait été mal compris. Je pense plus tard, finalement. Les gens le verront différemment. Mais c’est quelque chose dont je suis toujours fier et reconnaissant d’avoir fait partie. Oui, j’ai pu jouer Grizabella, le chat Glamour ! » Hudson a commenté sa participation au film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils offrent de nouveaux détails sur Black Manta dans « Aquaman 2 »

Jennifer Hudson aurait été extrêmement optimiste quant au résultat final du film, notant que c’était quelque chose de « vraiment spécial ». «C’est beaucoup de travail acharné. Nous créons à la volée, donc c’est beaucoup, vous savez, de vivre dans l’instant. C’est tellement unique que nous créons tous quelque chose pour lequel il n’y a pas de vision. »

Alors que Jason Derulo a souligné à la fin de l’année qu’il considérait le film comme quelque chose qui allait « changer le monde », Andrew Lloyd Webber, créateur de la comédie musicale, n’a pas caché son mépris pour le film, en particulier la performance de James Corden, qu’il a qualifié de « ridicule ».